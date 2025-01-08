استقرار أسعار الذهب مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع هدوء زخم الدولار وعوائد الديون الأمريكية قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي، وسط تراجع معنويات المستثمرين تجاه آفاق التيسير النقدي.
استقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير عند 2665.70 دولار للأوقية، بعد انخفاضها 0.3% في وقت سابق من التعاملات.
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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 2652.50 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.16% إلى 30.735 دولار، وكذلك البلاتين الفوري بنسبة 0.51% إلى 955.65 دولار للأوقية.
تزامن ذلك مع استقرار عائد السندات العشرية الأمريكية عند 4.677% بعد ارتفاعها يوم أمس، فضلاً عن استقرار مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية- عند 108.61 نقطة.
كان استقرار العائد القياسي على الديون الأمريكية، ومؤشر الدولار نتيجة صدور بيانات أمس قلصت احتمالات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة على المدى القريب نظيراً لاستمرار زخم النشاط الاقتصادي، وسوق العمل.
إذ قال معهد إدارة التوريد في تقرير إن نشاط القطاع الخدمي الأمريكي واصل النمو للشهر السادس على التوالي مع زيادة الطلبيات الجديدة.
وأوضح مكتب إحصاءات العمل أن فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة زادت إلى 8.1 مليون في نوفمبر من 7.8 مليون خلال الشهر السابق.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور محضر اجتماع الفيدرالي في ديسمبر الذي جرى خلاله خفض الفائدة 25 نقطة أساس، لكن شهد خفض صناع السياسات توقعاتهم لوتيرة التيسير النقدي في عام 2025.
المصدر:
MENAFN08012025000202011048ID1109067767
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