استقرار أسعار الذهب مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع هدوء زخم الدولار وعوائد الديون الأمريكية قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي، وسط تراجع معنويات المستثمرين تجاه آفاق التيسير النقدي.

استقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير عند 2665.70 دولار للأوقية، بعد انخفاضها 0.3% في وقت سابق من التعاملات.

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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 2652.50 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.16% إلى 30.735 دولار، وكذلك البلاتين الفوري بنسبة 0.51% إلى 955.65 دولار للأوقية.

تزامن ذلك مع استقرار عائد السندات العشرية الأمريكية عند 4.677% بعد ارتفاعها يوم أمس، فضلاً عن استقرار مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية- عند 108.61 نقطة.

كان استقرار العائد القياسي على الديون الأمريكية، ومؤشر الدولار نتيجة صدور بيانات أمس قلصت احتمالات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة على المدى القريب نظيراً لاستمرار زخم النشاط الاقتصادي، وسوق العمل.

إذ قال معهد إدارة التوريد في تقرير إن نشاط القطاع الخدمي الأمريكي واصل النمو للشهر السادس على التوالي مع زيادة الطلبيات الجديدة.

وأوضح مكتب إحصاءات العمل أن فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة زادت إلى 8.1 مليون في نوفمبر من 7.8 مليون خلال الشهر السابق.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور محضر اجتماع الفيدرالي في ديسمبر الذي جرى خلاله خفض الفائدة 25 نقطة أساس، لكن شهد خفض صناع السياسات توقعاتهم لوتيرة التيسير النقدي في عام 2025.

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