شاهد PNNفيديو : واقع اقتصادي وسياحي صعب يعيشه أهالي وتجار البلدة القديمة في ظل الحرب

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN/ تقرير دانيا نجاجرة ,دلال الوحيدي تصوير ومونتاج شهد غنام , رهام طقاطقة

تعد البلدة القديمة في مدينة الخليل واحدة من أقدم وأهم المعالم التاريخية في فلسطين، حيث تحتفظ بتراث طويل يحمل في طياته معاناة الشعب الفلسطيني. ورغم محاولات الترويج للمناطق الفلسطينية، فإن البلدة القديمة تعيش حالة من الركود السياحي والاقتصادي منذ بدء حرب طوفان الأقصى، حيث تراجعت أعداد الزوار بشكل كبير، وهو ما أثر سلبًا على حركة التجارة في المنطقة.

وقال رئيس نقابة السياحة بدر التميمي:“السياحة بالنسبة لنا ليست رفاهية، بل وسيلة لعرض معاناتنا وفضح ممارسات الاحتلال وهذا ما كان اهالي وتجار البلدة يحاولون ايصاله من خلال السياح الذين يزورون المدينة ويتعرفون على اهلها ويشترون بضائعها.”

واضاف في حديث مع طاقم شبكة PNN انه و منذ السابع من أكتوبر، أثرت الحرب بشكل كبير على السياحة في مدينة الخليل، مما زاد من معاناة الأهالي والتجار في البلدة القديمة حيث غابت الحركة التجارية والسياحية عن البلدة القديمة مما زاد من معاناة التجار في هذه المنطقة.

وذكر أحد التجار: "السياحة في وضع صعب جدًا بعد الحرب، لا يوجد سياح يزورون المكان." وبيّن أن العديد من سكان البلدة أنفسهم أصبحوا يترددون في العودة إلى المكان بسبب الوضع الراهن مضيفا ان أهالي البلدة القديمة في الخليل يعانون بشكل يومي من الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مما يساهم في تقليص حركة السياحة ويزيد من عزوف الزوار المحليين والدوليين عن زيارة المنطقة.

التضييق على الحركة، وفرض الحواجز العسكرية، وإغلاق المعالم السياحية الفلسطينية، أصبحت عقبة كبيرة أمام جذب السياح، كما أن الوضع الاقتصادي في البلدة القديمة يزداد سوءًا بسبب اعتداءات المستوطنين التي تشمل اقتحام الأسواق، تخريب البضائع، والاعتداءات اللفظية والجسدية على السكان والتجار، وقد أدى ذلك إلى تراجع الإقبال على الأسواق، مما دفع العديد من التجار إلى إغلاق محالهم بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

و أشار أحد التجار أن اقتحامات المستوطنين تخلق نوعًا من الإرباك والإزعاج، وتخلق بيئة طاردة للسكان والسياح وأضاف أنه بسبب المضايقات المستمرة من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، اضطر العديد من التجار إلى ترك محالهم بشكل جماعي.

يذكر أن هذه الاعتداءات تتم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يسعى الاحتلال إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين في البلدة القديمة كجزء من مخطط لتهويد المنطقة.

ورغم الضغوط، يواصل التجار صمودهم في مواجهة هذه الانتهاكات، مؤكدين أن الدعم المجتمعي والدولي مهم للحفاظ على هويتهم وحقوقهم، حيث أن هذه الممارسات تعد جزءًا من سياسة أوسع تستهدف تهجير الفلسطينيين من البلدة القديمة، وهو ما يستدعي الى تدخلات لحمايتهم وضمان استمرار حياتهم بكرامة وأمان.



