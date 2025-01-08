عقل يوضح أبرز العوامل التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة في الشتاء

عقل يوضح أبرز العوامل التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة في الشتاء
التاريخ
1/8/2025 5:09:49 AM
(MENAFN
- Amman Net) يوضح خبير النفط والطاقة الاستاذ هاشم عقل أبرز العوامل التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة في الشتاء وطرق ترشيدها.
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