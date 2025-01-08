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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

1/8/2025 5:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.
وأضافت أن شرطة الاحتلال كثفت تواجدها عند أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين.
بترا








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