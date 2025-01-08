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وزير الخارجية يزور بروكسل للقاء مسؤولين أوروبيين

1/8/2025 5:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.


كما يجري الصفدي محادثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي واستكمال المحادثات لتوقيع اتفاقية رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

MENAFN08012025000208011052ID1109067349

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