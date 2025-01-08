نانسي عجرم تكشف عن مفاجأة 'غير متوقعة'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت اللبنانية نانسي عجرم عن استعدادها لطرح أغنية جديدة قريباً، ستكون مهداة الى روح الملحن الراحل محمد رحيم، وسط ترحيب لهذه الفكرة، من منطلق استذكار مناقبه وأعماله المميزة.وقالت نانسي عجرم عبر تصريحات صحافية على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته في الرياض إن“الأغنية التي ستطلقها في الفترة المقبلة هي آخر أغنية أخذتها من الملحن محمد رحيم الله يرحمه”، مشيرةً إلى أنها ستطرح الأغنية قريباً قبل الألبوم.



وكشفت الفنانة اللبنانية أنها تسعى لطرح الأغنية“بطريقة حلوة ومختلفة، من خلال جمع صور تجمعها مع الملحن الراحل محمد رحيم واسم الأغنية طول عمري نجمة، في لفتة لتكريم النجم الراحل والتعبير عن محبّتها الكبيرة له.



وكانت نانسي عجرم قد أحيت حفلاً جماهيرياً ضخماً ضمن حفلات“موسم الرياض”، على مسرح أبو بكر سالم في حفل غنائي جمع بينها وبين النجم رامي صبري، وقدّمت مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل حماسي للجمهور. وقد شهد الحفل الكثير



من المواقف العفوية والحوارات الطريفة بين نانسي والجمهور، وهو ما جعل الحفل ترند على السوشيال ميديا.