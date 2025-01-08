رنا سماحة تشارك جمهورها صوراً جديدة بعد اعلانها الانفصال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة
رنا سماحة جمهورها بصور جديدة عبر حسابها على إنستغرام، حيث ظهرت بابتسامة مشرقة تعكس حالتها الإيجابية، كتب عليها "بدون توتر ، استمتع بالافضل"
ونالت الصور إعجاب متابعيها الذين تمنوا لها حياة سعيدة بعد إعلان انفصالها عن الملحن سامر أبوطالب.
كانت رنا سماحة قد أعلنت رسميًا عن الانفصال عبر منشور، حيث شكرت محاميها على دوره في الإجراءات القانونية، وتمنت لوالد ابنها التوفيق في حياته المقبلة.
وكانت رنا سماحة قد أعلنت انفصالها عن زوجها قبل ذلك، لكنهما عادا لبعضهما سريعًا. ومع ذلك، استمرت الخلافات بينهما، ما أدى إلى اتخاذ قرار الانفصال النهائي، حيث أكدا أنهما اتفقا على أن الانفصال هو الأفضل لكليهما.
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