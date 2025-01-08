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رنا سماحة تشارك جمهورها صوراً جديدة بعد اعلانها الانفصال

1/8/2025 5:09:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة رنا سماحة جمهورها بصور جديدة عبر حسابها على إنستغرام، حيث ظهرت بابتسامة مشرقة تعكس حالتها الإيجابية، كتب عليها "بدون توتر ، استمتع بالافضل"


ونالت الصور إعجاب متابعيها الذين تمنوا لها حياة سعيدة بعد إعلان انفصالها عن الملحن سامر أبوطالب.


كانت رنا سماحة قد أعلنت رسميًا عن الانفصال عبر منشور، حيث شكرت محاميها على دوره في الإجراءات القانونية، وتمنت لوالد ابنها التوفيق في حياته المقبلة.


وكانت رنا سماحة قد أعلنت انفصالها عن زوجها قبل ذلك، لكنهما عادا لبعضهما سريعًا. ومع ذلك، استمرت الخلافات بينهما، ما أدى إلى اتخاذ قرار الانفصال النهائي، حيث أكدا أنهما اتفقا على أن الانفصال هو الأفضل لكليهما.










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