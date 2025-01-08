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توغل إسرائيلي بمناطق في ريف القنيطرة

1/8/2025 5:09:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت تقارير صحفية نقلا عن مصدر سوري، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في عدة مناطق بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.
وأوضحت أن جيش الاحتلال توغل باتجاه بلدة أبو غارة وعمد إلى تجريف وتدمير السرايا العسكرية في المنطقة، وأن العملية استغرقت عدة ساعات.
وذكر المصدر أن جيش الاحتلال توغل ليلا باتجاه بلدة طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وقام بتفتيش وتمشيط الأراضي الزراعية على جانب طريق طرنجة-حضر.
يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول العام الماضي عمليات توغل على طول الشريط الحدودي بين القنيطرة والجولان المحتل.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
الجزيرة









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