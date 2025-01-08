توغل إسرائيلي بمناطق في ريف القنيطرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت تقارير صحفية نقلا عن مصدر سوري، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في عدة مناطق بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.
وأوضحت أن جيش الاحتلال توغل باتجاه بلدة أبو غارة وعمد إلى تجريف وتدمير السرايا العسكرية في المنطقة، وأن العملية استغرقت عدة ساعات.
وذكر المصدر أن جيش الاحتلال توغل ليلا باتجاه بلدة طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وقام بتفتيش وتمشيط الأراضي الزراعية على جانب طريق طرنجة-حضر.
يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول العام الماضي عمليات توغل على طول الشريط الحدودي بين القنيطرة والجولان المحتل.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
الجزيرة
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