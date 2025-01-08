التربية ترجح اعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي مطلع الشهر المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحمد بني هاني

رجحت وزارة التربية والتعليم اعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2024 في الثلث الأول من الشهر القادم، وفق مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة.



وقال شحادة لـ "الوكيل الإخباري"، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من تصحيح دفاتر مبحث الرياضيات في 13 مركز تصحيح وبمشاركة 2885 مصحح، ويجري الآن تصحيح مبحث اللغة الإنجليزية في 12 مركز وبمشاركة 2666 مصححا، فيما يجري تصحيح أوراق الماسح الضوئي وتدقيقها أولا بأول وضمن مراحل متعددة قد تزيد عن 12 مرحلة تضمن دقة النتائج بنسبة 100%.



وأشار إلى ضبط 298 مخالفة حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء، جاءت عقوباتها على النحو الآتي: (17) إلغاء مبحث، و(21) إلغاء دورة امتحانية، (260) إلغاء دورتين امتحانيتين.



يذكر أن امتحانات الدورة التكميلية لعام 2024 ستنتهي في 13 كانون الثاني المقبل.