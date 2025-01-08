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275 دينارا تذكرة الـ VIP لحفل ناصيف زيتون بالأردن الشهر المقبل

1/8/2025 5:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت احدى الشركات المنظمة اعلاناً لحفل للفنان ناصيف زيتون في الاردن بتاريخ 14 / 2 المقبل بفندق / سانت ريجيس -عمّان ، وبمشاركه فرقه @jurfs_gentlemen


وقالت في منشور على صفحتها على انستغرام ان اسعار التذاكر ستكون على النحو التالي: VIP : 275 ، Class A : 175، Class B : 150، Class C : 125 ، وان هذه الاسعار تشمل العشاء وان الحفل مخصص للعائلات والمجموعات فقط.

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