275 دينارا تذكرة الـ VIP لحفل ناصيف زيتون بالأردن الشهر المقبل

وقالت في منشور على صفحتها على انستغرام ان اسعار التذاكر ستكون على النحو التالي: VIP : 275 ، Class A : 175، Class B : 150، Class C : 125 ، وان هذه الاسعار تشمل العشاء وان الحفل مخصص للعائلات والمجموعات فقط.

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