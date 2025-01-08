شركة مقر العالمية راعٍ مشارك لمنتدى مستقبل العقار 2025

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة مقر العالمية المحدودة، وهي شركة سعودية تعمل على تقديم الحلول والخدمات العقارية المبتكرة لقطاع الأعمال، عن مشاركتها في رعاية للنسخة الرابعة من منتدى مستقبل العقار. يُقام المنتدى في العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025، برعاية الهيئة العامة للعقار وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.وتُعد“مقر العالمية” إحدى الشركات البارزة التي تقدم خدمات عقارية متكاملة ومبتكرة لقطاع الأعمال، تشمل البحث عن المواقع وخدمات الإنتقال ، إدارة الأملاك والمرافق ، الوساطة والتسويق العقاري، إدارة المشاريع ، التقنيات العقارية الداعمة والذكاء الاصطناعي ، وغيرها من الخدمات ، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً للشركات والمؤسسات الباحثة عن حلول عصرية وفعالة في مجال العقار.

وفي هذا السياق، صرّح علي العطية، الرئيس التنفيذي لشركة مقر العالمية: “رعايتنا لهذا المنتدى تأتي انطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز دور القطاع العقاري السعودي على المستوى العالمي. نسعى من خلال خدماتنا إلى تمكين قطاع الأعمال وتحفيز الاستثمارات العقارية عبر تقديم حلول متكاملة تعتمد على الابتكار والاستدامة.”



وأضاف العطية:“منتدى مستقبل العقار يُعد منصة استراتيجية لنا للتواصل مع قادة القطاع واستعراض خدماتنا المتميزة التي تُسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع العقاري وتعزيز بيئته الاستثمارية.”

ويُتيح المنتدى لشركة مقر العالمية فرصة لتسليط الضوء على حلولها العقارية المبتكرة لقطاع الأعمال، من خلال المعرض المصاحب الذي يعرض أحدث التقنيات والخدمات. كما تسعى الشركة إلى تعزيز شراكاتها مع القطاعات الحكومية والخاصة عبر المشاركة في الفعاليات المصاحبة التي تركز على تطوير الحلول المستدامة وتحقيق الشفافية في السوق العقاري.

يُذكر أن النسخة السابقة من المنتدى شهدت توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليار ريال، مما يُبرز