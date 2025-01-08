شركة مقر العالمية راعٍ مشارك لمنتدى مستقبل العقار 2025

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت شركة مقر العالمية المحدودة، وهي شركة سعودية تعمل على تقديم الحلول والخدمات العقارية المبتكرة لقطاع الأعمال، عن مشاركتها في رعاية للنسخة الرابعة من منتدى مستقبل العقار. يُقام المنتدى في العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025، برعاية الهيئة العامة للعقار وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتُعد“مقر العالمية” إحدى الشركات البارزة التي تقدم خدمات عقارية متكاملة ومبتكرة لقطاع الأعمال، تشمل البحث عن المواقع وخدمات الإنتقال ، إدارة الأملاك والمرافق ، الوساطة والتسويق العقاري، إدارة المشاريع ، التقنيات العقارية الداعمة والذكاء الاصطناعي ، وغيرها من الخدمات ، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً للشركات والمؤسسات الباحثة عن حلول عصرية وفعالة في مجال العقار.
وفي هذا السياق، صرّح علي العطية، الرئيس التنفيذي لشركة مقر العالمية: “رعايتنا لهذا المنتدى تأتي انطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز دور القطاع العقاري السعودي على المستوى العالمي. نسعى من خلال خدماتنا إلى تمكين قطاع الأعمال وتحفيز الاستثمارات العقارية عبر تقديم حلول متكاملة تعتمد على الابتكار والاستدامة.”
وأضاف العطية:“منتدى مستقبل العقار يُعد منصة استراتيجية لنا للتواصل مع قادة القطاع واستعراض خدماتنا المتميزة التي تُسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع العقاري وتعزيز بيئته الاستثمارية.”
ويُتيح المنتدى لشركة مقر العالمية فرصة لتسليط الضوء على حلولها العقارية المبتكرة لقطاع الأعمال، من خلال المعرض المصاحب الذي يعرض أحدث التقنيات والخدمات. كما تسعى الشركة إلى تعزيز شراكاتها مع القطاعات الحكومية والخاصة عبر المشاركة في الفعاليات المصاحبة التي تركز على تطوير الحلول المستدامة وتحقيق الشفافية في السوق العقاري.
يُذكر أن النسخة السابقة من المنتدى شهدت توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليار ريال، مما يُبرز
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