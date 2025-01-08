إيطاليا تجري محادثات متقدمة مع شركة (سبايس اكس)

(MENAFN
) تجري إيطاليا محادثات متقدمة مع شركة (سبايس اكس) لاستخدام شبكة الأقمار الصناعية (ستار لينك) في الاتصالات الحكومية الآمنة، مما قد يؤدي إلى عقد بقيمة 1, 5 مليار يورو لمدة خمس سنوات, وقد أُثيرت المخاوف بشأن التزام إيطاليا بمشروع الأقمار الصناعية الأوروبي(ايريس), الذي من المقرر إطلاقه في عام 2029، بعد مناقشة هذا الاتفاق خلال اجتماع حديث بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وإيلون ماسك في منتجع مارالاغو, وبينما نفت الحكومة الإيطالية إتمام أي اتفاقات مع شركة (سبايس اكس), إلا أنها لم تستبعد مواصلة المفاوضات, وقد صرحت المفوضية الأوروبية بأن المشاركة في (ستار لينك), هي مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية، وأن الدول يمكنها التعاون مع مقدمي خدمات تجارية مثل (سبايس اكس), مع الاستمرار في المساهمة في مشاريع الاتحاد الأوروبي مثل(ايريس).
في حين شبكة (ستار لينك)، التي تعمل في إيطاليا منذ عام 2021، تخدم حالياً حوالي 50,000 عميل، وقد يتم توسيع استخدامها في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإرهابية, بالإضافة إلى ذلك، تعمل (سبايس اكس), على مشروع يسمى (ستار شيلد)، يهدف إلى دعم العمليات الدفاعية والحساسة، وهو مشروع يدعمه وزير الأمن الإيطالي غيدو كروسيتو، الذي أشار إلى هيمنة ماسك على الاتصال في المدارات القريبة من الأرض كعامل رئيسي في حاجة إيطاليا لهذه الشراكة.
وعلى الرغم من هذه التطورات، أشار كروسيتو إلى أن أوروبا تعمل على نظام أقمار صناعية بديل، لكنه سيستغرق من 10 إلى 15 عامًا لتطويره, هذه الشكوك أثارت تساؤلات حول دور إيطاليا المستقبلي في برنامج (ايريس), الأوروبي وما إذا كانت ستفضل الاتفاقات الوطنية مع (سبايس اكس), على الأهداف طويلة المدى للاتحاد الأوروبي.
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