الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يسخر من مستقبل كندا

(MENAFN
) سخر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، من مستقبل كندا بعد استقالة رئيس وزرائها جاستن ترودو، مقترحًا أن تصبح كندا "الولاية رقم 51" للولايات المتحدة, جاء هذا التصريح بعد إعلان ترودو عن قراره بالاستقالة، مشيرًا إلى الصراعات الداخلية في الحكومة وفقدان الإنتاجية، مما أنهى فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات, وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال"، اقترح ترامب
أنه إذا انضمت كندا إلى الولايات المتحدة، فإنها ستستفيد من "عدم وجود رسوم جمركية، وتقليل الضرائب بشكل كبير"، وكذلك حماية من التهديدات الأجنبية، وخاصة من السفن الروسية والصينية, وأضاف أنه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة تحمل العجز التجاري الكبير والإعانات التي تحتاجها كندا للبقاء قائمة، مما يشير إلى أن استقالة ترودو كانت نتيجة لهذه الحقيقة الاقتصادية.
كما جدد ترامب إيمانه الطويل الأمد بأن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على غرينلاند، بعد منشور مساء الاثنين حيث ادعى أن سكان غرينلاند يدعمون شعاره "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (ام أي جي أي), وألمح أيضًا إلى زيارة محتملة من ابنه دون جونيور إلى الجزيرة، بصحبة شخصيات أخرى، لاستكشاف المنطقة وفوائد انضمامها إلى الولايات المتحدة.
ورغم التصريحات الاستفزازية لترامب، قال مسؤول الشؤون الخارجية في غرينلاند، مينينغواك كليست، إن أي زيارة من دون جونيور ستكون شخصية ولن تشمل محادثات رسمية مع حكومة غرينلاند, وغرينلاند، التي كانت مستعمرة دنماركية حتى أصبحت منطقة ذات حكم ذاتي ضمن الدنمارك في عام 1979، تعارض بشدة ملكية الولايات المتحدة, وأكد رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيجيدي، في يناير الماضي أن الجزيرة ليست للبيع، وهي نفس الرسالة التي عبر عنها النواب الغرينلانديون الذين انتقدوا تصريحات ترامب، داعين السكان إلى رفض مقترحاته.
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