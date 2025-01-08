سرعة بديهة ضابط دفاع مدني تنقذ حياة سائق تكسي دخل بغيبوبة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تمكّن نشامى دفاع مدني وسط عمان من الوصول بزمن قياسي، وإنقاذ حياة شخص تعرّض لغيبوبة أثناء عمله على سيارة أجرة (تاكسي) بعد توقفه في مكان مجهول وغير معروف.

وفي التفاصيل، قال ضابط غرفة عمليات وسط عمان الرائد طلال الشوبكي في حديثه لإذاعة الأمن العام، إنه تلقى بلاغا من سيدة تفيد بتعرض زوجها الذي يعاني من مرض السكري لغيبوبة أثناء تواصلهما عبر تطبيق الماسنجر.

وأضاف أن الزوجة أشارت إلى إمكانية وجود زوجها في موقع ضمن منطقة أبو نصير في شارع الأردن، فتحرك نشامى الدفاع المدني على الفور إلى الموقع المفترض، ونفذوا عمليات بحث مكثفة في الموقع، وبالتزامن مع ذلك تحركت مركبة إسعاف أخرى للبحث في منطقة أخرى متوقعة قرب الدوار الرابع.

ورغم الشعور بنفاد الوقت، والخشية على المريض، إلا أن ضابط عمليات الدفاع المدني المناوب، تعامل بحرفية عالية وصبر مع الموقف، وتمكن من تهدئة روع الزوجة وبدأ بطرح الأسئلة عليها لمعرفة الموقع الذي كان فيه الزوج، ومعالم المكان والمحال التجارية قد تكون شاهدتها أثناء محادثتها معه على المسنجر قبل دخوله في الغيبوبة.

وفي النهاية، تمكن الضابط وبسرعة بديهة وخبرة كبيرة من التعرف على الموقع وإرسال مركبة الإسعاف بطاقمها المحترف إلى الموقع، والذي تم تحديد موقعه بشارع الأردن ضمن منطقة وادي الحدادة.



ولفت أنه وأثناء سعي المجموعات كافة بالبحث عن المركبة كان لا بد من المحافظة على هدوء الزوجة عبر الهاتف والتخفيف من (روعها) وطمأنتها حفاظاً على صحتها، ولتمكينها من إعطاء معلومة تفيد بالعثور على المركبة وهو ما تم بالفعل .

وبيّن أن مرتبات الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى الموقع بزمن استجابة لم يزد عن (7) دقائق، وتبين أن المصاب دخل في غيبوبة سكر ونسبة السكر عنده في الدم بلغت حداً منخفضاً جداً وكان يعاني من انسداد جزئي في مجرى التنفس بسبب وجود طعام عالق في مجرى التنفس، وبدأت علاماته الحيوية بالانخفاض إلى أن تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في الموقع وتقديم الرعاية اللازمة له أثناء نقله على الفور إلى أقرب مستشفى.

وأضاف الرائد الشوبكي أن عملية الإنقاذ كانت صعبة بسبب عدم القدرة على تحديد موقع المصاب بدقة في البداية كونه وجد في منطقة معزولة وبعيدة عن المارة.

من جانبه قال المريض في حديثه لأمن إف إم إنه يعاني من مرض السكر وتعرض لغيبوبة خلال عمله على التاكسي وقدّم شكره لنشامى الدفاع المدني على طريقة تعاملهم معه أثناء إسعافه وعلى الحرفية وسرعة الإجراءات التي قاموا بها ما أسهم في إنقاذ حياته، ثم قاموا لاحقاً بمعاودة الاتصال به في منزله بعد خروجه من المستشفى للاطمئنان عليه.