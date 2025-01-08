ترامب يعلن تفهمه لموقف روسيا الرافض لعضوية أوكرانيا في الناتو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد عن تفهمه لموقف روسيا المعارض لانضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".وقال ترامب: "لسنوات عديدة، حتى قبل بوتين، قالت روسيا إن "الناتو" لا ينبغي أن يرتبط أبدا بأوكرانيا. كان الأمر كما لو كان منحوتا على الحجر. وبعد ذلك قال بايدن إن أوكرانيا يجب أن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف "الناتو". وبهذا الشكل، فإن روسيا تجد أن "الناتو" على أعتابها مباشرة. لا أستطيع إلا أن أتفهم مشاعرهم حول هذا الأمر".واعتبر أن النزاع في أوكرانيا هو فشل ذريع لجو بايدن، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك يموت الناس وتدمر المدن.



وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال لقائهما في باريس الشهر الفائت بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، ودعوتها للانضمام لـ"الناتو".



وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا، تنص على أن موسكو توقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية الجديدة.



وأضاف أنه يتعين على كييف أيضا أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف "الناتو" وتنفيذ عملية نزع السلاح والقضاء على النازية وقبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا.

RT