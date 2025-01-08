3 إصابات متوسطة بحادث تدهور واصطدام على طريق عمان التنموي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بأن كوادرها تتعامل الآن مع حادث تدهور لمركبة خصوصي على طريق عمان التنموي وتحديداً ما بعد المحطة باتجاه الزرقاء ، حيث أدى التدهور لاصطدام المركبة بالحاجز الاسمنتي بالشارع العام .
وبحسب الإحصائية الأولي التي أدلت بها إدارة السير ، فالحادث تسبب بوقوع 3 إصابات متوسطة جرى إسعافها لأقرب مستشفى
، ولا زالت كوادر الإدارة في موقع الحادث لرفع الأثر المروري والدلالة والإرشاد لحين التأكد من عودة وانسيابية الحركة المرورية مرة أخرى .
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