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3 إصابات متوسطة بحادث تدهور واصطدام على طريق عمان التنموي

1/8/2025 1:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بأن كوادرها تتعامل الآن مع حادث تدهور لمركبة خصوصي على طريق عمان التنموي وتحديداً ما بعد المحطة باتجاه الزرقاء ، حيث أدى التدهور لاصطدام المركبة بالحاجز الاسمنتي بالشارع العام .
وبحسب الإحصائية الأولي التي أدلت بها إدارة السير ، فالحادث تسبب بوقوع 3 إصابات متوسطة جرى إسعافها لأقرب مستشفى ، ولا زالت كوادر الإدارة في موقع الحادث لرفع الأثر المروري والدلالة والإرشاد لحين التأكد من عودة وانسيابية الحركة المرورية مرة أخرى .








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