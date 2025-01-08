المستشفيات البريطانية لا تستطيع استيعاب تدفق مرضى الإنفلونزا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أشارت مصادر طبية بريطانية إلى أن مستشفيات البلاد لم تعد قادرة على مواجهة التدفق الموسمي للمصابين بالأمراض الفيروسية، حيث يضطر المرضى للانتظار في قسم الطوارئ 50 ساعة في بعض الحالات.وأبلغت 8 مستشفيات رئيسية عن حالات حرجة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب "الطلب المرتفع بشكل استثنائي"، وضغط الإنفلونزا الموسمية على أقسام الطوارئ، حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت".



وقال رؤساء خدمة الصحة الوطنية (NHS)، إن الموظفين تعرضوا لضغوط كبيرة، حيث ارتفع عدد حالات الإنفلونزا بشكل حاد إلى حوالي 5000 حالة يوميا في أواخر ديسمبر.



وبالإضافة إلى الإنفلونزا، تتعرض المستشفيات أيضا لضغط مستمر من حالات الإصابة بفيروس كورونا والنوروفيروس.



وأخبر مستشفى جامعة ليفربول الملكي المرضى في قسم الطوارئ أنه سيتعين عليهم قضاء 50 ساعة فيه بانتظار دورهم للفحص.



وأعلنت المستشفيات في هامبشاير وبليموث حالة الطوارئ، مما يعني أن خدماتها مرهقة للغاية لدرجة أن هناك حاجة إلى "تدابير خاصة" لاستعادة العمليات الطبيعية.



من جهته، قال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج إنه "منزعج للغاية ويشعر بالخجل" بسبب الوضع الذي يواجهه المرضى والموظفون مع رفع مستوى التأهب إلى أعلى مستوى في 11 مستشفى على الأقل، بسبب الطلب المرتفع على أقسام الطوارئ.



وأضاف الوزير، الذي قال إن خطة إصلاح طارئة سوف تُنشر قريبا: "إننا نواجه هذا الضغط غير العادي فيما يتصل بالإنفلونزا حيث لدينا ما بين ثلاثة وأربعة أمثال عدد الأسرة في المستشفيات التي تشغلها حالات الإنفلونزا هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن الضغوط الشتوية السنوية لا ينبغي أن تؤدي إلى أزمة".

RT