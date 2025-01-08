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بنما ردا على ترامب: سيادتنا ليست قابلة للتفاوض

1/8/2025 1:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ردّا على تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإعادة السيادة على قناة بنما إلى الولايات المتّحدة، أكّد وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز-آشا أنّ سيادة بلاده "ليست قابلة للتفاوض".
وأضاف الوزير أنّ "الرئيس خوسيه راوول مولينو سبق وأن أعلن أنّ السيادة على قناتنا ليست قابلة للتفاوض وهي جزء من تاريخنا النضالي"، مشدّدا على أنّ القناة "أعيدت إلى غير رجعة".
ترامب رفض أمس الثلاثاء استبعاد القيام بتحرك عسكري بشأن قناة بنما وغرينلاند اللتين يرى بأن على الولايات المتحدة السيطرة عليهما.
وقال خلال مؤتمر صحافي في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا "لن أعلن التزامي بذلك (أي عدم القيام بتحرك عسكري). قد نضطر للقيام بأمر ما".
وأضاف ترامب "يمكنني أن أقول ذلك: نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي".
سبق أن صرح الرئيس المنتخب في مناسبات عدة أنه يريد استعادة قناة بنما التي حفرتها الولايات المتحدة وافتتحتها عام 1914، إذا لم يتم تخفيض أسعار رسوم مرور السفن الأمريكية.
وانتقد ترامب مجددا الثلاثاء الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق جيمي كارتر عام 1977 وأدى إلى نقل السيطرة على القناة إلى بنما عام 1999.
وقبل عيد الميلاد مباشرة، قال ترامب أيضا إنه "لأغراض الأمن القومي والحرّية في العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة".
وأدلى ترامب بتصريحات سنة 2019 خلال ولايته الأولى بشأن قيام الولايات المتحدة بشراء هذا الإقليم التابع للدنمارك والواقع في الدائرة القطبية الشمالية، متحدثا عن "صفقة عقارية كبيرة" ذات "أهمية استراتيجية".
أثارت التصريحات حينذاك أزمة دبلوماسية مع الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأجرى نجله دونالد ترامب جونيور الثلاثاء زيارة خاصة إلى غرينلاند بصفته "سائحا"، مؤكدا أنه لم يخطط لأي لقاءات رسمية.
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