بيتكوين يهبط إلى ما دون 98 ألف دولار في تعاملات متقلبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجع سعر البيتكوين، أمس الثلاثاء، حيث أثر ارتفاع عوائد الخزانة على الأصول المحفوفة بالمخاطر بشكل عام.

وسجل سعر العملة الرقمية الرائدة انخفاضا بنسبة 4.8% ليصل إلى 97،183.80 دولار، وفقا لمنصة كوين ديسك الرقمية.



كما انخفض السوق الأوسع للعملات الرقمية، كما يقيسه مؤشر كوين ديسك 20، بأكثر من 5%، حيث انخفضت أسهم شركات العملات المشفرة "كوين بيز" و"مايكروستراتيجي" بنسبة تزيد عن 7% و9%، على التوالي.



كما تراجعت أسهم شركات تعدين البيتكوين مارت القابضة و"كور ساينتفيك" بنسبة تقارب 5% لكل منهما وتراجع البيتكوين إلى ما دون 98،000 دولار، جاء بعد زيادة مفاجئة في عائدات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريد نموا أسرع من المتوقع في قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر، مما زاد المخاوف بشأن التضخم المستمر.



وعادة ما تضغط العوائد المرتفعة على الأصول المحفوفة بالمخاطر المعتمدة على النمو، إذ تداولت البيتكوين فوق 102،000 دولار يوم الإثنين الماضي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتضاعف هذا العام من هذا المستوى، ويأمل المستثمرون أن تدعم اللوائح الواضحة أسعار الأصول الرقمية وبدورها تفيد الأسهم.

وكالات