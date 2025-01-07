7.164 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال العام الماضي

بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال العام الماضي 2024، ما قيمته 7.164 مليار دينار، مقابل 7.171 مليار في 2023.



وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، أن أرقام الصادرات جاءت خلال العام الماضي شبه مستقرة، مقارنة بعام 2023، بانخفاض طفيف جدا نسبته 0.1 بالمئة، بالرغم من ظروف المنطقة.



وقال الجغبير إن المعطيات الإحصائية لأرقام صادرات الغرفة تعكس التطور الكبير الذي وصلته الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والظروف الاستثنائية، والتوسع بالأسواق غير التقليدية.



وأضاف أن زيادة عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام الماضي بنسبة 11.2 بالمئة، ووصولها إلى 108 الآف شهادة مقابل 97 ألفا في 2023، يؤكد وجود نمو في نشاط التصدير وعدد الشحنات بشكل لافت لا سيما لجهة الصناعات التحويلية.



وبين أن 7 قطاعات صناعية فرعية سجلت ارتفاعا في صادراتها خلال العام الماضي بنسبة تراوحت بين 4.9 بالمئة لدى قطاع الصناعات البلاستيكية، و21.4 بالمئة للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.



وأشار الجغبير إلى تراجع صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الأخرى خلال العام الماضي وهي: الإنشائية بنسبة 4.8 بالمئة، والتعدينية 23.3 بالمئة، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم الطبية بنسبة 4.1 بالمئة.



ولفت إلى التراجع الكبير الذي طال صادرات قطاع الصناعات التعدينية خلال العام الماضي بما قيمته 500 مليون دينار، جراء انخفاض الأسعار بالأسواق العالمية، فيما زادت كميتها المصدرة.



وقال إن أداء الصادرات الصناعية مع الشركاء التقليدين، وخاصة الدول العربية المستهلكة لمنتجات سلع الصناعات التحويلية المكثفة للعمالة، حقق نموا بنسبة 17 بالمئة، وكذلك أميركيا الشمالية التي تركزت بصناعة المجوهرات والألبسة.



وبين الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة الأردن، أن السوق المهم والواعد بالنسبة لصادرات الصناعة الأردنية هي دول الاتحاد الأوروبي، إذ زادت صادرات صناعة عمان لهذه السوق بنسبة 16.6 بالمئة.



وأشار إلى وجود صادرات من سلع صناعية مهمة وخاصة السيراميك والهياكل المعدنية والأحجار المشغولة وبعض الخامات التعدينية، ما يعني دخول المملكة إلى صناعات لم تكن سابقا تصدر منتجاتها للخارج، علاوة على التطور الكبير الذي حدث بالصناعات الغذائية التي وفرت 55 ألف فرصة عمل، وتوسع منتجاتها وأسواقها غير التقليدية.



ولفت إلى التطور الذي طال صناعات العديد من القطاعات، إذ بدأت المصانع العاملة بالمملكة بتصنيع مستلزمات الفنادق واللقاحات الطبية وأصناف جديدة من الصناعات العلاجية، ما يشير إلى عمق الصناعة الأردنية التي تعتبر من الأقدم بالمنطقة.



وحسب المعطيات الإحصائية التي أصدرتها الغرفة، استحوذت الولايات المتحدة الأميركية والعراق والهند والسعودية، على أكثر من نصف صادرات صناعة عمان خلال العام الماضي، مسجلة ما قيمته 4.425 مليار دينار.



وسجلت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 42.7 بالمئة، لتصل إلى 1.644 مليار دينار مقابل 1.152 مليار عام 2023، ما جعلها بمقدمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.



ووفقا للمعطيات الإحصائية التي تصدر شهريا، ارتفعت صادرات الغرفة للعراق لنحو 973 مليون دينار، مقابل 785 مليونا للعام 2023، بزيادة نسبتها 11.2 بالمئة.

بالمقابل، سجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال العام الماضي انخفاضا بنسبة 16.9 بالمئة، متراجعة إلى 1.007 مليار دينار، مقابل 1.211 مليار عام 2023.



وتراجعت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال العام الماضيبنسبة 0.8 بالمئة، فبلغت 801 مليون دينار، مقابل 807 ملايين خلال عام 2023.



وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال العام الماضي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 3.321 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 1.421 مليار، والدول الإفريقية 59 مليون دينار.



وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية 1.684 مليار دينار، ودول أميركا الجنوبية 78 مليونا، ودول الاتحاد الأوروبي 355 مليونا ، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 149 مليونا، وبلدان أخرى بقيمة 96 مليون دينار.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال العام الماضي على قطاعات الصناعات التعدينية ما قيمته 1.724 مليار دينار، بتراجع نسبته 23.3 بالمئة مقارنة بعام 2023، وتركزت أهم السلع المصدرة ضمن القطاع بالفوسفات، وكلوريد البوتاس، وأسمنت بأنواعه، وكربونات الكالسيوم، والأسمنت الأبيض، ورمل سيليكا زجاجي، وأحجار بناء.

وبلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 1.524 مليار دينار وبزيادة نسبتها 21.4 بالمئة عما كانت عليه عام 2023، وتركزت أهم السلع المصدرة ضمن القطاع بالأسمدة الكيماوية المركبة، وحامض الفسفوريك، وفوسفات الامونيوم الثنائي، ومنظفات ومعاجين غسيل، ودهانات صناعية، ودهان مائي.



وسجلت صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعا خلال العام الماضي بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة مع عام 2023، وسجلت 1.133 مليار دينار، وتركزت بالمجوهرات ووحدات تكييف الهواء، وكيبلات، وفضلات معدنية، وألواح وصفائح المنيوم، وخلايا كهروضوئية، وأنابيب ومواسير من الحديد أو الصلب.



وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 837 مليون دينار، بزيادة نسبتها 11.5 بالمئة عما كانت عليه عام 2023، وكانت أهم السلع المصدرة ضمنه هي: الشوكلاتة، والمكسرات، ولحوم مصنعة، وشاي مغلف، ولحوم ودجاج طازجة أو مبردة، وخضروات معلبة، وبقوليات، وبن محمص ومطحون.



وأظهرت المعطيات الإحصائية، أن قيمة صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية خلال العام الماضي، بلغت نحو 743 مليون دينار، بزيادة نسبتها 8.3 بالمئة عما كانت عليه عام 2023، وتركز أبرزها بالأدوية البشرية، والأدوية البيطرية، ومواد أولية لصناعة الأدوية، واللقاحات والأمصال، ومواد ومستحضرات علاجية، ومستهلاكات بلاستيكية.



وبلغت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات 535 مليون دينار، بنسبة زيادة 15.1 بالمئة عما كانت عليه عام 2023، وتركزت بالألبسة، وموكيت وملابس داخلية للسيدات والبنات تريكو، وسجاد، ولحف ومخدات، وأكياس نوم، وخيوط حرير، والبسة من فراء.

وحققت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية خلال العام الماضي نموا بنسبة 4.9 بالمئة، مقارنة بعام 2023، إذ بلغت 300 مليون دينار، تمثل أهمها بالأنابيب، ومواسير بلاستيكية، ورولات بلاستيك مصنوعة من البولي ايثلين، وأدوات منزلية بلاستيكية، وبرابيش بلاستيكية، وألواح وصفائح وخيوط بلاستيكية، وأنظمة الري بالتنقيط.



وبلغت صادرات قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 265 مليون دينار، بتراجع نسبته 4.1 بالمئة، عما كانت عليه خلال عام 2023، وتركزت في عبوات أنبوبية طرية من الألمنيوم، ورولات ورق معد لصناعة الورق الصحي، وورق صحي، وعبوات وأكياس بلاستيكية وورقية.



وتراجعت صادرات قطاع الصناعات الانشائية بنسبة 40.8 بالمئة، مقارنة بعام 2023، فبلغت قيمتها نحو 80 مليون دينار، وتركزت أهم السلع المصدرة ضمن القطاع في بلاط سيراميك من خزف، وهياكل إنشائية، وهناجر، وأحجار مشغولة للبناء، وجسور حديدية، ومبان جاهزة، ورخام صناعي، وأبراج معدنية.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الخشبية والأثاث خلال العام الماضي بنسبة 16.2 بالمئة مسجلة 21 مليون دينار، كان أهمها : أثاث خشبي للمكاتب، ومطابخ خشبية، وغرف نوم خشبية، وأثاث مدرسي وفنادق ومستشفيات ومختبرات، وفرشات زنبركية.



يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، وتشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.

