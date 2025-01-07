7.164 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال العام الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال العام الماضي 2024، ما قيمته 7.164 مليار دينار، مقابل 7.171 مليار في 2023.
وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، أن أرقام الصادرات جاءت خلال العام الماضي شبه مستقرة، مقارنة بعام 2023، بانخفاض طفيف جدا نسبته 0.1 بالمئة، بالرغم من ظروف المنطقة.
وقال الجغبير إن المعطيات الإحصائية لأرقام صادرات الغرفة تعكس التطور الكبير الذي وصلته الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والظروف الاستثنائية، والتوسع بالأسواق غير التقليدية.
وأضاف أن زيادة عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام الماضي بنسبة 11.2 بالمئة، ووصولها إلى 108 الآف شهادة مقابل 97 ألفا في 2023، يؤكد وجود نمو في نشاط التصدير وعدد الشحنات بشكل لافت لا سيما لجهة الصناعات التحويلية.
وبين أن 7 قطاعات صناعية فرعية سجلت ارتفاعا في صادراتها خلال العام الماضي بنسبة تراوحت بين 4.9 بالمئة لدى قطاع الصناعات البلاستيكية، و21.4 بالمئة للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
وأشار الجغبير إلى تراجع صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الأخرى خلال العام الماضي وهي: الإنشائية بنسبة 4.8 بالمئة، والتعدينية 23.3 بالمئة، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم الطبية بنسبة 4.1 بالمئة.
ولفت إلى التراجع الكبير الذي طال صادرات قطاع الصناعات التعدينية خلال العام الماضي بما قيمته 500 مليون دينار، جراء انخفاض الأسعار بالأسواق العالمية، فيما زادت كميتها المصدرة.
وقال إن أداء الصادرات الصناعية مع الشركاء التقليدين، وخاصة الدول العربية المستهلكة لمنتجات سلع الصناعات التحويلية المكثفة للعمالة، حقق نموا بنسبة 17 بالمئة، وكذلك أميركيا الشمالية التي تركزت بصناعة المجوهرات والألبسة.
وبين الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة الأردن، أن السوق المهم والواعد بالنسبة لصادرات الصناعة الأردنية هي دول الاتحاد الأوروبي، إذ زادت صادرات صناعة عمان لهذه السوق بنسبة 16.6 بالمئة.
وأشار إلى وجود صادرات من سلع صناعية مهمة وخاصة السيراميك والهياكل المعدنية والأحجار المشغولة وبعض الخامات التعدينية، ما يعني دخول المملكة إلى صناعات لم تكن سابقا تصدر منتجاتها للخارج، علاوة على التطور الكبير الذي حدث بالصناعات الغذائية التي وفرت 55 ألف فرصة عمل، وتوسع منتجاتها وأسواقها غير التقليدية.
ولفت إلى التطور الذي طال صناعات العديد من القطاعات، إذ بدأت المصانع العاملة بالمملكة بتصنيع مستلزمات الفنادق واللقاحات الطبية وأصناف جديدة من الصناعات العلاجية، ما يشير إلى عمق الصناعة الأردنية التي تعتبر من الأقدم بالمنطقة.
وحسب المعطيات الإحصائية التي أصدرتها الغرفة، استحوذت الولايات المتحدة الأميركية والعراق والهند والسعودية، على أكثر من نصف صادرات صناعة عمان خلال العام الماضي، مسجلة ما قيمته 4.425 مليار دينار.
وسجلت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 42.7 بالمئة، لتصل إلى 1.644 مليار دينار مقابل 1.152 مليار عام 2023، ما جعلها بمقدمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
ووفقا للمعطيات الإحصائية التي تصدر شهريا، ارتفعت صادرات الغرفة للعراق لنحو 973 مليون دينار، مقابل 785 مليونا للعام 2023، بزيادة نسبتها 11.2 بالمئة.
بالمقابل، سجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال العام الماضي انخفاضا بنسبة 16.9 بالمئة، متراجعة إلى 1.007 مليار دينار، مقابل 1.211 مليار عام 2023.
وتراجعت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال العام الماضيبنسبة 0.8 بالمئة، فبلغت 801 مليون دينار، مقابل 807 ملايين خلال عام 2023.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال العام الماضي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 3.321 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 1.421 مليار، والدول الإفريقية 59 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية 1.684 مليار دينار، ودول أميركا الجنوبية 78 مليونا، ودول الاتحاد الأوروبي 355 مليونا ، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 149 مليونا، وبلدان أخرى بقيمة 96 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال العام الماضي على قطاعات الصناعات التعدينية ما قيمته 1.724 مليار دينار، بتراجع نسبته 23.3 بالمئة مقارنة بعام 2023، وتركزت أهم السلع المصدرة ضمن القطاع بالفوسفات، وكلوريد البوتاس، وأسمنت بأنواعه، وكربونات الكالسيوم، والأسمنت الأبيض، ورمل سيليكا زجاجي، وأحجار بناء.
وبلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 1.524 مليار دينار وبزيادة نسبتها 21.4 بالمئة عما كانت عليه عام 2023، وتركزت أهم السلع المصدرة ضمن القطاع بالأسمدة الكيماوية المركبة، وحامض الفسفوريك، وفوسفات الامونيوم الثنائي، ومنظفات ومعاجين غسيل، ودهانات صناعية، ودهان مائي.
وسجلت صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعا خلال العام الماضي بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة مع عام 2023، وسجلت 1.133 مليار دينار، وتركزت بالمجوهرات ووحدات تكييف الهواء، وكيبلات، وفضلات معدنية، وألواح وصفائح المنيوم، وخلايا كهروضوئية، وأنابيب ومواسير من الحديد أو الصلب.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 837 مليون دينار، بزيادة نسبتها 11.5 بالمئة عما كانت عليه عام 2023، وكانت أهم السلع المصدرة ضمنه هي: الشوكلاتة، والمكسرات، ولحوم مصنعة، وشاي مغلف، ولحوم ودجاج طازجة أو مبردة، وخضروات معلبة، وبقوليات، وبن محمص ومطحون.
وأظهرت المعطيات الإحصائية، أن قيمة صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية خلال العام الماضي، بلغت نحو 743 مليون دينار، بزيادة نسبتها 8.3 بالمئة عما كانت عليه عام 2023، وتركز أبرزها بالأدوية البشرية، والأدوية البيطرية، ومواد أولية لصناعة الأدوية، واللقاحات والأمصال، ومواد ومستحضرات علاجية، ومستهلاكات بلاستيكية.
وبلغت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات 535 مليون دينار، بنسبة زيادة 15.1 بالمئة عما كانت عليه عام 2023، وتركزت بالألبسة، وموكيت وملابس داخلية للسيدات والبنات تريكو، وسجاد، ولحف ومخدات، وأكياس نوم، وخيوط حرير، والبسة من فراء.
وحققت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية خلال العام الماضي نموا بنسبة 4.9 بالمئة، مقارنة بعام 2023، إذ بلغت 300 مليون دينار، تمثل أهمها بالأنابيب، ومواسير بلاستيكية، ورولات بلاستيك مصنوعة من البولي ايثلين، وأدوات منزلية بلاستيكية، وبرابيش بلاستيكية، وألواح وصفائح وخيوط بلاستيكية، وأنظمة الري بالتنقيط.
وبلغت صادرات قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 265 مليون دينار، بتراجع نسبته 4.1 بالمئة، عما كانت عليه خلال عام 2023، وتركزت في عبوات أنبوبية طرية من الألمنيوم، ورولات ورق معد لصناعة الورق الصحي، وورق صحي، وعبوات وأكياس بلاستيكية وورقية.
وتراجعت صادرات قطاع الصناعات الانشائية بنسبة 40.8 بالمئة، مقارنة بعام 2023، فبلغت قيمتها نحو 80 مليون دينار، وتركزت أهم السلع المصدرة ضمن القطاع في بلاط سيراميك من خزف، وهياكل إنشائية، وهناجر، وأحجار مشغولة للبناء، وجسور حديدية، ومبان جاهزة، ورخام صناعي، وأبراج معدنية.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الخشبية والأثاث خلال العام الماضي بنسبة 16.2 بالمئة مسجلة 21 مليون دينار، كان أهمها : أثاث خشبي للمكاتب، ومطابخ خشبية، وغرف نوم خشبية، وأثاث مدرسي وفنادق ومستشفيات ومختبرات، وفرشات زنبركية.
يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، وتشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.
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