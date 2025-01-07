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التخصص سبيل اتحاد الطائرة لمواصلة إنجازات الشاطئية

1/7/2025 11:36:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- يدرس اتحاد الكرة الطائرة، بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة المصري حسن الحصري، تقديم منتخبات متخصصة بمنافسات الطائرة الشاطئية، عبر خطة مدروسة وضعت على طاولة اتحاد اللعبة، لاتخاذ القرار الرسمي.
وتهدف الخطوة إلى تأسيس قواعد متينة للتخصص، ينطلق منها نحو مدى أوسع من الإنجازات، يمكن من خلالها ملامسة حلم المشاركة في البطولات القارية، وتضمنت الخطة تذليل الصعوبات والتحديات، التي تتقدمها ميولات اللاعبين واللاعبات ورعاية الأندية لفرقها وإعداد اللاعبين لمنافسات الصالات.
واستعرض مدرب منتخبات الطائرة الشاطئية إسماعيل توفيق أبرز الصعوبات التي تواجه تعميم فكرة التخصص، وأوضح أن الفكرة ستكون جديدة على الواقع التنافسي، منوها إلى أن عدم وجود التخصص على صعيد الأندية، ما دفع المدربين إلى الاستعانة بلاعبين من فرق منافسات الصالات، خصوصا وأن هذه الفرق تتميز باستمرار التدريبات والمنافسات في مختلف الدرجات للجنسين، علما أن اختيار اللاعبين يجب أن يتبع مواصفات خاصة بتكتيك المنافسات الشاطئية سواء على صعيد الذكور أو الإناث.
وأضاف توفيق في حديثه لـ"الغد": "هذه أولويات تبناها الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، ويبرز الطرح في الخطة الفنية لإعداد المنتخبات الوطنية، ولدينا فكرة لإطلاق التدريبات لفئة الواعدين والواعدات، والتأسيس نحو التخصص في السنوات المقبلة، حيث يتركز العمل على اختيار أفضل اللاعبين واللاعبات من الصالات، بمواصفات مناسبة للمنافسات الشاطئية، وتقديم "الثنائي" الأكثر جاهزية وانسجاما مع المنافسات العربية والإقليمية".
وحول تقدم منتخبات الطائرة الشاطئية نحو تحقيق الإنجازات البارزة للعبة، أكد توفيق أن توفير أشكال الدعم كافة، بتوجيهات سمو الأميرة آية بنت فيصل، ومتابعة نائب الرئيس جهاد قطيشات، حملا الجهاز الفني واللاعبين واللاعبات مسؤولية كبيرة، وبين أن ما تحقق من خلال منتخبات الشاطئية للناشئات والسيدات والرجال، عبر 5 ميداليات ملونة على الصعيدين العربي والإقليمي، أحد دوافع الجهاز الفني لاعتماد التخصص.
وعن قيادته منتخب الشابات إلى التتويج بالميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا في المشاركة الخارجية الأولى، بين توفيق أن الاستعداد لهذه المشاركة كان على حجم الحدث، مشيرا إلى أن تحفيز سمو الأميرة آية وتواجدها، شكل حافزا لدى اللاعبات اللواتي وضعن نصبن أعينهن سدة البطولات.
ولم ينكر توفيق انتقاء لاعبات المنتخبين من متابعة فرق أنديتهن في منافسات الصالات ضمن مواصفات دقيقة، وشدد على أن "الصالات" تعتبر المنبع المتاح حاليا، حيث تم اختبار عدد كبير من اللاعبات، في ظل تدريبات مكثفة، حتى الاستقرار على اختيار غيداء العشوش، بتول حسين، كاترينا حداد وسيلينا حداد.
من جهتها، تؤكد لاعبة المنتخب الوطني بتول حسين، أنها تفضل التخصص رغم مشاركتها الأولى في المنافسات الشاطئية الخارجية، وتوضح أن المنافسات الشاطئية تتطلب جهودا مضاعفة، وتنسيق الأدوار الدفاعية والهجومية، وتفكيرا عميقا في اتخاذ القرار بين ثنائي الفريق، وكشفت أنه وعلى الرغم من لعبها لأول مرة إلى جانب زميلتها العشوش، إلا أنهما انسجمتا سريعا، وقدمتا أداء مميزا وحققتا نتائج لافتة.
وشددت بتول على دور رئيسة الاتحاد سمو الأميرة في تحفيز الفريق، إلى جانب جهود المدرب توفيق، ما عزز من ثقتها وزميلتها غيداء ودفعهما لقبول التحدي والتطلع على اللقب.
يذكر أن منتخبات الطائرة الشاطئية، سجلت إنجازات لافتة في العام الماضي، حين توجت اللاعبتان فرح العطعوط ونانسي عياش بالميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عمان، ونالت اللاعبتان الميدالية البرونزية في البطولة العربية، وأقيمت البطولتان في عمان خلال شهر آيار (مايو) الماضي، وتواصلت إنجازات اللاعبتين، عندما تقلدتا برونزية البطولة العربية التي أقيمت خلال أيلول (سبتمبر) الماضي في تونس، وظفر منتخب الرجال ببرونزية البطولة الدولية في سورية.

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