التخصص سبيل اتحاد الطائرة لمواصلة إنجازات الشاطئية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يدرس اتحاد الكرة الطائرة، بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة المصري حسن الحصري، تقديم منتخبات متخصصة بمنافسات الطائرة الشاطئية، عبر خطة مدروسة وضعت على طاولة اتحاد اللعبة، لاتخاذ القرار الرسمي.
وتهدف الخطوة إلى تأسيس قواعد متينة للتخصص، ينطلق منها نحو مدى أوسع من الإنجازات، يمكن من خلالها ملامسة حلم المشاركة في البطولات القارية، وتضمنت الخطة تذليل الصعوبات والتحديات، التي تتقدمها ميولات اللاعبين واللاعبات ورعاية الأندية لفرقها وإعداد اللاعبين لمنافسات الصالات.
واستعرض مدرب منتخبات الطائرة الشاطئية إسماعيل توفيق أبرز الصعوبات التي تواجه تعميم فكرة التخصص، وأوضح أن الفكرة ستكون جديدة على الواقع التنافسي، منوها إلى أن عدم وجود التخصص على صعيد الأندية، ما دفع المدربين إلى الاستعانة بلاعبين من فرق منافسات الصالات، خصوصا وأن هذه الفرق تتميز باستمرار التدريبات والمنافسات في مختلف الدرجات للجنسين، علما أن اختيار اللاعبين يجب أن يتبع مواصفات خاصة بتكتيك المنافسات الشاطئية سواء على صعيد الذكور أو الإناث.
وأضاف توفيق في حديثه لـ"الغد": "هذه أولويات تبناها الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، ويبرز الطرح في الخطة الفنية لإعداد المنتخبات الوطنية، ولدينا فكرة لإطلاق التدريبات لفئة الواعدين والواعدات، والتأسيس نحو التخصص في السنوات المقبلة، حيث يتركز العمل على اختيار أفضل اللاعبين واللاعبات من الصالات، بمواصفات مناسبة للمنافسات الشاطئية، وتقديم "الثنائي" الأكثر جاهزية وانسجاما مع المنافسات العربية والإقليمية".
وحول تقدم منتخبات الطائرة الشاطئية نحو تحقيق الإنجازات البارزة للعبة، أكد توفيق أن توفير أشكال الدعم كافة، بتوجيهات سمو الأميرة آية بنت فيصل، ومتابعة نائب الرئيس جهاد قطيشات، حملا الجهاز الفني واللاعبين واللاعبات مسؤولية كبيرة، وبين أن ما تحقق من خلال منتخبات الشاطئية للناشئات والسيدات والرجال، عبر 5 ميداليات ملونة على الصعيدين العربي والإقليمي، أحد دوافع الجهاز الفني لاعتماد التخصص.
وعن قيادته منتخب الشابات إلى التتويج بالميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا في المشاركة الخارجية الأولى، بين توفيق أن الاستعداد لهذه المشاركة كان على حجم الحدث، مشيرا إلى أن تحفيز سمو الأميرة آية وتواجدها، شكل حافزا لدى اللاعبات اللواتي وضعن نصبن أعينهن سدة البطولات.
ولم ينكر توفيق انتقاء لاعبات المنتخبين من متابعة فرق أنديتهن في منافسات الصالات ضمن مواصفات دقيقة، وشدد على أن "الصالات" تعتبر المنبع المتاح حاليا، حيث تم اختبار عدد كبير من اللاعبات، في ظل تدريبات مكثفة، حتى الاستقرار على اختيار غيداء العشوش، بتول حسين، كاترينا حداد وسيلينا حداد.
من جهتها، تؤكد لاعبة المنتخب الوطني بتول حسين، أنها تفضل التخصص رغم مشاركتها الأولى في المنافسات الشاطئية الخارجية، وتوضح أن المنافسات الشاطئية تتطلب جهودا مضاعفة، وتنسيق الأدوار الدفاعية والهجومية، وتفكيرا عميقا في اتخاذ القرار بين ثنائي الفريق، وكشفت أنه وعلى الرغم من لعبها لأول مرة إلى جانب زميلتها العشوش، إلا أنهما انسجمتا سريعا، وقدمتا أداء مميزا وحققتا نتائج لافتة.
وشددت بتول على دور رئيسة الاتحاد سمو الأميرة في تحفيز الفريق، إلى جانب جهود المدرب توفيق، ما عزز من ثقتها وزميلتها غيداء ودفعهما لقبول التحدي والتطلع على اللقب.
يذكر أن منتخبات الطائرة الشاطئية، سجلت إنجازات لافتة في العام الماضي، حين توجت اللاعبتان فرح العطعوط ونانسي عياش بالميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عمان، ونالت اللاعبتان الميدالية البرونزية في البطولة العربية، وأقيمت البطولتان في عمان خلال شهر آيار (مايو) الماضي، وتواصلت إنجازات اللاعبتين، عندما تقلدتا برونزية البطولة العربية التي أقيمت خلال أيلول (سبتمبر) الماضي في تونس، وظفر منتخب الرجال ببرونزية البطولة الدولية في سورية.
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