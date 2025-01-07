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النواب يطالبون بإعادة النظر بـالضريبة والسير

1/7/2025 11:35:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان - تركزت كلمات النواب خلال أول يوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، على ارتفاع المديونية، وأعباء الدين وضرورة تخفيضه، وأهمية إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، والاهتمام بالصناعة الوطنية والزراعة ودعمهما، في اطار رؤى تقدمت بها كتل، ونواب لحل مشكلة عجز الموازنة.
وتنوعت كلمات النواب والكتل، بين نقد السياسات المالية والاقتصادية، معتبرين أن الموازنة تقليدية، لا تختلف كثيرا عن موازنة حكومات سابقة، ولا تحمل جديدا، بينما أشادوا بتقرير لجنتهم المالية الذي طالبت اللجنة عبره، بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وقد ترأس جلستي مناقشة الموازنة بمجلس النواب أمس، رئيسه أحمد الصفدي الصباحية والمسائية، وادار جزءا منهما نائبا الصفدي: الأول مصطفى الخصاونة، والثاني احمد هميسات، بحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان والفريق الحكومي.
واستهلت الجلسة بالاستماع لتقرير اللجنة المالية النيابية، وتوصياتها حول موازنة 2025، وقرأها مقرر اللجنة عوني الزعبي، اذ قدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بـ12511 مليون دينار، منها نفقات جارية بـ11042 مليونا، ورأسمالية بـ1469 مليونا، بارتفاع 16.5 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى
2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.9 % للعام 2024.
وطالبت اللجنة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وتخفيض النفقات 40 مليونا، أي تخفيض 20 مليونا من الموازنة، و20 مليونا من الوحدات الحكومية، وتخصيص المبلغ لرفع أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين؛ المدنيين والعسكريين.
وأشار الزعبي إلى ارتفاع الكلف لتلبية متطلبات اللجوء السوري نتيجة عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته، وقال إن ذلك أثر على تحسين البُنى التحتية، وفقا لمتطلبات ارتفاع النمو السكاني المفاجئ، كالتعليم والصحة والمياه، اذ بلغت مساهمة المجتمع الدولي 285 مليون دولار منها 132 مليونا للاجئين و152 مليونا للمجتمعات المستضيفة لتغطي 15 % من كُلف تغطية متطلبات اللجوء مع نهاية 2024.
وأكد أن التزامات المجتمع الدولي تراجعت بحدة، ما وضع الأردن أمام ضغوطات مستمرة وتراكُمية والمزيد من التحديات لتلبية مُتطلباته الأساسية من البُنى التحتية، ورفع المساهمات الاجتماعية للاجئين والإبقاء على الدعم الموجه للمواطن.
وأضاف، أن نسبة اللاجئين ضِمن مستوى تحت خط الفقر بلغت 67 % في 2023، ويقدر بأن تتجاوز 80 % مع نهاية 2025، نتيجة تراجع المساهمات الدولية وعدم قدرة الأردن على إعطاء المزيد.
وتابع، أن الإبقاء على مستويات الدين العام ضمن معدلات لا تسهم بارتفاع كلف الاقتراض ومستويات مقبولة من تصنيفات ائتمانية دولية، يبقى تحدياً أمام ارتفاع العجز ونمو الاقتراض.
وبشأن القطاع الزراعي، قال إنه سجل نمواً بنسبة 5.9 % او 0.3 % من نسبة النمو في الناتج والصناعات الاستخراجية نمواً 2.5 % او 0.1 %، والصناعات التحويلية
3.5 % او 0.6 %، والكهرباء والمياه 4.6 % او
0.1 %، لينخفض قطاع الانشاءات الى سالب
2.2 % او 0.1 %، وتجارة الجملة والتجزئة 1.7 % او
0.1 %، والمطاعم والفنادق 1.6 % او 0 %، والنقل والتخزين والاتصالات 2.9 % او 0.3 %، وخدمات المال والتأمين 2.5 % او 0.2 % من نسبة نمو الناتج.
وأضاف إن معدل التضخم بلغ 1.35 % في 11 شهراً عام 2024 مقارنة بـ2.21 % في 2023، بينما بلغ معدل البطالة 21.5 % للربع الثالث من 2024 لينخفض 0.8 %، مقارنة بالفترة نفسها في 2023، مشيرا الى إن الصادرات الكلية ارتفعت لـ7 مليارات و876 مليون دينار للـ10 شهور الاولى من 2024 وسجلت نمواً بلغ 5.9 %.
وبين أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بلغ 732 مليون دينار، موزعة على 7 قطاعات تصدر قطاع الصناعة 75.5 % من اجمالي الاستثمار بقيمة 552.4 مليون، تلاه الخدمات 9.3 %، بقيمة 68.3 مليون والمستشفيات والمراكز 6 %، وبقيمة 44.4 مليون والسياحة 5.9 % بقيمة 43.1 مليون، والزراعة 2.6 % بقيمة 18.8 مليون، وتكنولوجيا المعلومات 0.6 % بقيمة 4.5 مليون، ثم الانتاج الفني 0.1 % بقيمة مليون دينار.
وبشأن الإيرادات العامة، قال الزعبي إن مقدر فرضيات الايرادات العامة بلغ 10.233 مليار دينار بنمو 9.3 % بقيمة 875 مليونا مقارنة بإعادة تقدير 2024، بينما بلغت الايرادات المحلية المقدرة 9.498 مليار بنمو 10.2 % بقيمة 880 مليونا، مقارنة بإعادة تقدير 2024.
وأضاف أن الايرادات الضريبية بلغت 7.122 مليار دينار بنمو 804.5 مليون او ما نسبته 12.7 %، في حين بلغ المقدر المستهدف في ايرادات ضريبة الدخل 1.832 مليار بنمو 152.5 مليون دينار او ما نسبته 9 %، مقارنة بإعادة تقدير 2024، بينما بلغ مقدار ضريبة بيع العقار 127 مليونا بنمو بلغ 20.9 % بقيمة 22 مليونا.
ولفت الى أن مقدر الضريبة العامة على المبيعات بلغ 4.849 مليار بنمو 12.6 % وبقيمة 542 مليونا، بينما بلغ مقدر الرسوم الجمركية والغرامات والمصادرات 289 مليونا بنمو
31.4 % بقيمة 69 مليونا، في حين بلغ مقدر ايرادات ضرائب المنح المدفوعة من وزارة المالية 25 مليونا بعد ان بلغ اعادة تقديرها 11.2 % من مقدر 2024.
وزاد، بلغت المنح المقدرة 734 مليونا بانخفاض 5 ملايين دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 التي سجلت نمواً بقيمة 15.8 مليون، بينما بلغت النفقات العامة 12.511 مليار، بنمو 6 % او ما قيمته 712 مليونا، مقارنة في 2024، في حين بلغت النفقات الجارية 11.042 مليار بنمو 504 ملايين دينار او 4.8 % مقارنة في 2024.
وقال، ان مخصص دعم السلع بلغ 242.5 مليون، بانخفاض 16 مليونا او 6.2 % مقارنة في 2024، في حين بلغ المقدر من المعالجات الطبية والإعفاءات 135 مليونا بنمو بلغ 37.5 مليون دينار او 34.5 %، مقارنة باعادة تقدير 2024، في حين بلغ مقدر الدعم المخصص للجامعات 75 مليونا وهو المخصص نفسه في 2024.
وخلال المناقشات طالب نواب بتنفيذ مشاريع كبرى كالناقل الوطني، وسكة الحديد من ميناء العقبة؛ ومواصلة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، وتخفيض النسبة العامة على ضريبة المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي.
وحث نواب وكتل على توفير الإمكانيات كافة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، واستمرار وزارة المياه بتنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي، وعقد حوار وطني اقتصادي، تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات.
وفي ظل ارتفاع كلف الدين العام وخدمته دعا نواب للعمل على كبح نمو خدمة الدين العام، الطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لا يتجاوز 2 % ، وتخفيض النسبة العامة على المبيعات، واعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة الدخل.
وحثوا على تسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية، الذي يعد مهماً بتحفيز الاستثمار، ووضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية، وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين، وتوفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، وبما يمكن الاردن ان يكون مركزاً اقليمياً ريادياً في هذا القطاع مستقبلاً.
وأشاروا لأهمية تعزيز الامن الغذائي، واستمرار جهود رفع الاعتماد على الذات، واسهامه في الحد من تقلبات الاسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية، لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع والنجاح، وايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير تبدأ من الارشاد للزراعات النوعية وتوفير احتياجات الانتاج وتوفير قروض بدون فائدة، تمكنه من النجاح والاستمرار والنمو التدريجي، وتوفير الدعم اللازم لزراعة المحاصيل الأساسية.
ودعوا لتنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي ضمن برنامج تنفيذي زمني وصولاً الى المعدلات الدولية وخلال مدة اقصاها 10 سنوات، والعمل على تنوع المصادر المائية، والمحافظة على حالة السدود؛ ومساهمة شركات المياه التابعة لوزارة المياه في نسبة عجز سلطة المياه المالي، ورفع مسؤولياتها بتخفيض الفاقد الفني من المياه، وعدم اجراء أي حجز على اي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك المياه بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية، وتوفير امدادات الغاز لتخفيف الكلف الانتاجية؛ وفتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من ميزة الاتفاقيات الدولية مع الاردن، ورفع مساهمة صندوق دعم الصناعة وصندوق دعم الصادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وتمكينه من رفع صادراته الوطنية ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتخفيض عجز الحساب التجاري؛ والتوسع في برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي باب الطاقة، دعوا لتوفير الامكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة، والاستمرار بالاستكشاف عن النفط والغاز، والمعادن الطبيعية واتاحة فرص استثمارية للاستخدام التجاري والصناعي، والتوسع باستخدام الموارد الطبيعية لتوليد الكهرباء، ومنها النيتروجين الاخضر لرفع مساهمتها بخليط الطاقة وتخفيض كلف الطاقة، وعدم اجراء اي حجز على اي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
ودعوا للتوسع باستخدام انظمة التدريس الذكية، وتأهيل المعلمين، وبتوفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني، وتوفير التخصصات الجامعية الاكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية، واجراء مسح للعمالة وبخاصة الفنية والمهنية والتقنية، وتوفير برامج تمويلية من خلال صندوق التنمية والتشغيل، لغايات التشغيل والتنمية.
وكان رئيس وأعضاء المجلس والحكومة، قرأوا في بداية الجلسة سورة الفاتحة على روح الأميرة ماجدة رعد، وقال الصفدي: أتقدم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من سمو الأمير رعد بن زيد، اذ انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجته المغفور لها بإذن الله الأميرة ماجدة رعد سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

MENAFN07012025000072011014ID1109066191

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