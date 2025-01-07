الأمم المتحدة: إعدام 901 شخص على الأقل في إيران في عام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬مفوّض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬أمس،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعدام‭ ‬901‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بينهم‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭. ‬

وقال‭ ‬تورك‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬من‭ ‬المُقلق‭ ‬للغاية‭ ‬ملاحظة‭ ‬أنّ‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تُنفّذ‭ ‬بحقّهم‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬يرتفع‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭... ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لأن‭ ‬تضع‭ ‬إيران‭ ‬حدا‭ ‬لموجة‭ ‬عمليات‭ ‬الإعدام‭ ‬هذه‮»‬‭. ‬

تفرض‭ ‬إيران‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‭ ‬والاتجار‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والاغتصاب‭ ‬والاعتداء‭ ‬الجنسي‭. ‬

وبحسب‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية،‭ ‬فإنّ‭ ‬إيران‭ ‬تعدم‭ ‬عددا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬سنويا‭ ‬مقارنة‭ ‬بأي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬باستثناء‭ ‬الصين،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬أرقام‭ ‬موثوقة‭ ‬بشأنها‭. ‬

ويشعر‭ ‬الناشطون‭ ‬بالقلق‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬إزاء‭ ‬تزايد‭ ‬عمليات‭ ‬الإعدام‭ ‬شنقا‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

ويتهمون‭ ‬السلطات‭ ‬بقيادة‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬باستخدام‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬كأداة‭ ‬لبث‭ ‬الخوف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المجتمع،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إنّ‭ ‬غالبية‭ ‬عمليات‭ ‬الإعدام‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬كانت‭ ‬بسبب‭ ‬جرائم‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمخدرات،‭ ‬لكنّه‭ ‬أضاف‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬إعدام‭ ‬معارضين‭ ‬وأشخاص‭ ‬مرتبطين‭ ‬باحتجاجات‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬أيضا‮»‬‭.

‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬تمّ‭ ‬إعدامهن‮»‬‭.

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من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬النرويج‭ ‬مقرا‭ ‬وتتابع‭ ‬عمليات‭ ‬الإعدام‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الإثنين‭: ‬إنّ‭ ‬31‭ ‬امرأة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أُعدمن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬

وقال‭ ‬تورك‭: ‬‮«‬نعارض‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الظروف‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ولنكن‭ ‬واضحين،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬فرضها‭ ‬أبدا‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬محمي‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭.

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ودعا‭ ‬مفوّض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬أي‭ ‬عمليات‭ ‬إعدام‭ ‬إضافية،‭ ‬وفرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬إلغائها‭ ‬نهائيا‭.‬