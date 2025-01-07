منظمة بريف البحرينية تحصد 4 جوائز عالمية لعام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
فرضت منظمة بريف البحرينية هيمنتها على جوائز
FIGHT book MMA AWARDS
بعد حصولها على أربع جوائز رئيسية في الحفل السنوي العاشر، الذي نظمته منظمة
FIGHT BOOK MMA .
فقد حصلت منظمة بريف للمرة الثامنة على التوالي على جائزة الترويج العالمي لعام 2024، والذي يؤكد النجاحات التي حققتها المنظمة خلال العام الماضي، في تعزيز الرؤية المرسومة في توسعها العالمي من خلال بطولة
BRAVE CF ، حيث تحمل المنظمة الرقم القياسي كأكثر المنظمات انتشارا حول العالم بعدد الأحداث التي نظمتها في 35 دولة، والتي تؤكد التزام بريف بمواصلة جهودها في تطوير وارتقاء رياضة فنون القتال المختلطة العالمية.
وشهد الحفل تكريم رئيس منظمة بريف محمد شاهد بجائزة أفضل رئيس منظمة لفنون القتال المختلطة، حيث يأتي اختيار رئيس منظمة بريف لهذه الجائزة وذلك عطفا على دوره البارز في تنفيذ الرؤية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي ترتكز على تعزيز الجهود البحرينية من خلال المنظمة في دعم رياضة فنون القتال المختلطة ومنتسبيها حول العالم، على الشكل الذي يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات التي تصب في صالح تطور هذه الرياضة.
وشهد الحفل فوز معلق الحلبات الملقب بـ«الأسد الزائر» كارلوس كريمر للعام الثامن على التوالي بجائزة أفضل معلق للحلبات لعام 2024. وتم اختيار فيل كامبل وكيريك جينيس من
BRAVE CF
كأفضل معلقين على فنون القتال المختلطة لعام 2024.
وكان عام 2024 تاريخيا لمنظمة بريف البحرينية، حيث ظهرت المنظمة لأول مرة في موريشيوس وهولندا والصين وبلغاريا والنمسا، ما أسهم في زيادة التوسع العالمي لها كأكثر منظمة عالمية انتشارا في العالم، كما أصبحت بريف أكثر منظمة لفنون القتال المختلطة تنظيما للأحداث في أوروبا، حيث بلغت عدد الدول الأوروبية استضافة لبطولة
BRAVE CF
16 دولة، كما نجحت في تنظيم 13 حدثا في قارة آسيا، وعززت من حضورها في إفريقيا باعتبارها المنظمة العالمية الوحيدة التي تنظم الأحداث في هذه القارة.
وشهدت العالم تتويج 4 أبطال جدد باللقب العالمي في بطولة
BRAVE CF
وهم: لويز كادو بلقب Super Welterweight
، وإركو جون بلقب الوزن الخفيف الثقيل، وبافيل دايلدكو بلقب الوزن الثقيل، ونيكولاس هويندي بلقب البانتام في
BRAVE CF 91
التي أقيمت في مملكة البحرين ديسمبر الماضي.
ومن المنتظر أن تواصل منظمة بريف كتابة المزيد من النجاحات البحرينية في رياضة فنون القتال المختلطة العالمية، من خلال الجهود المتواصلة في عام 2025، عبر الأحداث التي ستنظمها في العام الجديد والتي لن تخلو من الإثارة والتحدي والمنافسة القوية.
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