منظمة بريف البحرينية تحصد 4 جوائز عالمية لعام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

فرضت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬جوائز‮

‬ FIGHT ‭ ‬ ‭ ‬ MMA ‭ ‬ AWARDS ‮

‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬العاشر،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬منظمة‮

‬ FIGHT ‭ ‬ BOOK ‭ ‬ MMA ‭.‬

فقد‭ ‬حصلت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الترويج‭ ‬العالمي‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المنظمة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الرؤية‭ ‬المرسومة‭ ‬في‭ ‬توسعها‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬حيث‭ ‬تحمل‭ ‬المنظمة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬المنظمات‭ ‬انتشارا‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بعدد‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬في‭ ‬35‭ ‬دولة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬بريف‭ ‬بمواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وارتقاء‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمية‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬وذلك‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ومنتسبيها‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تطور‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬فوز‭ ‬معلق‭ ‬الحلبات‭ ‬الملقب‭ ‬بـ«الأسد‭ ‬الزائر‮»‬‭ ‬كارلوس‭ ‬كريمر‭ ‬للعام‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬معلق‭ ‬للحلبات‭ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬فيل‭ ‬كامبل‭ ‬وكيريك‭ ‬جينيس‭ ‬من‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬كأفضل‭ ‬معلقين‭ ‬على‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

وكان‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬تاريخيا‭ ‬لمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬ظهرت‭ ‬المنظمة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬موريشيوس‭ ‬وهولندا‭ ‬والصين‭ ‬وبلغاريا‭ ‬والنمسا،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التوسع‭ ‬العالمي‭ ‬لها‭ ‬كأكثر‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬أصبحت‭ ‬بريف‭ ‬أكثر‭ ‬منظمة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬تنظيما‭ ‬للأحداث‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬عدد‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬استضافة‭ ‬لبطولة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬16‭ ‬دولة،‭ ‬كما‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬13‭ ‬حدثا‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬وعززت‭ ‬من‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬باعتبارها‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القارة‭.‬

وشهدت‭ ‬العالم‭ ‬تتويج‭ ‬4‭ ‬أبطال‭ ‬جدد‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬بطولة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬وهم‭: ‬لويز‭ ‬كادو‭ ‬بلقب Super ‭ ‬ Welterweight ‮

‬،‭ ‬وإركو‭ ‬جون‭ ‬بلقب‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭ ‬الثقيل،‭ ‬وبافيل‭ ‬دايلدكو‭ ‬بلقب‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل،‭ ‬ونيكولاس‭ ‬هويندي‭ ‬بلقب‭ ‬البانتام‭ ‬في‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‮

‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬كتابة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬عبر‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬ستنظمها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬والتي‭ ‬لن‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والتحدي‭ ‬والمنافسة‭ ‬القوية‭.‬

‭

‬