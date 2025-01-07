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الكهرماء ينتفض ويكسب ألبا

1/7/2025 7:15:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

سجل‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬أول‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬البا‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثامن‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬فإن‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬استعاد‭ ‬عافيته‭ ‬وأعاد‭ ‬ترتيب‭ ‬أوراقه‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس،‭ ‬وقدم‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬خسارة‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬قد‭ ‬قربت‭ ‬بشكل‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭.‬

المباراة‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬سريعة‭ ‬لفريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفا‭ ‬خاطفا‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬سعيد‭ ‬سالم‭ ‬قبل‭ ‬مضي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬شوط‭ ‬المباراة‭ ‬الأول‭. ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬أشعل‭ ‬اللقاء‭ ‬وتبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬الهجمات‭ ‬مع‭ ‬ضياع‭ ‬فرص‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬حتى‭ ‬انتهى‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬بتقدم‭ ‬الكهرماء‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

وواصل‭ ‬الفريقان‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬ضياع‭ ‬الفرص‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬الذي‭ ‬افتقدت‭ ‬محاولاته‭ ‬التركيز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬واصل‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬أسلوبه‭ ‬في‭ ‬الهدوء‭ ‬وجر‭ ‬الخصم‭ ‬لأسلوبه‭ ‬واستطاع‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬خليفة‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬77‮»‬‭. ‬وحافظ‭ ‬الكهرماء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأفضلية‭ ‬والتقدم‭ ‬لينهي‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬قدم‭ ‬فيه‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وظهر‭ ‬بصورة‭ ‬مثالية‭.‬




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