الكهرماء ينتفض ويكسب ألبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
سجل فريق الكهرماء أول انتصاراته في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم على حساب فريق البا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في افتتاح مباريات الأسبوع الثامن. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
وبهذا الفوز فإن فريق الكهرماء استعاد عافيته وأعاد ترتيب أوراقه للمرحلة المقبلة للمنافسة على مسابقة الكأس، وقدم في اللقاء أفضل مستوياته هذا الموسم. في المقابل خسارة فريق ألبا قد قربت بشكل فريق أسري من تحقيق لقب الدوري.
المباراة جاءت في البداية سريعة لفريق الكهرماء الذي سجل هدفا خاطفا بواسطة اللاعب سعيد سالم قبل مضي الدقيقة الأولى من زمن شوط المباراة الأول. هذا الهدف أشعل اللقاء وتبادل الفريقان الهجمات مع ضياع فرص من هنا وهناك حتى انتهى على هذه النتيجة بتقدم الكهرماء بهدف نظيف.
وواصل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني مع مواصلة ضياع الفرص وخصوصا من جانب فريق ألبا الذي افتقدت محاولاته التركيز، في حين واصل فريق الكهرماء أسلوبه في الهدوء وجر الخصم لأسلوبه واستطاع تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب علي خليفة عند الدقيقة «77». وحافظ الكهرماء على هذه الأفضلية والتقدم لينهي المباراة بفوز بهدفين من دون رد في لقاء قدم فيه أفضل مستوياته هذا الموسم وظهر بصورة مثالية.
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