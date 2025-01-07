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فوز ثان للبسيتين.. والأهلي يختم بالعلامة الكاملة

1/7/2025 7:15:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬الذي‭ ‬يخلو‭ ‬سجله‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬25‭-‬21،‭
‬18‭-‬25،‭ ‬25‭-‬19،الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وقاده‭ ‬الدوليان‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬العال‭(‬1‭) ‬وجعفر‭ ‬المعلم‭(‬2‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬الفائز‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬وظل‭ ‬الخاسر‭ ‬على‭ ‬نقطتيه‭ ‬الاثنتين‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬أنهى‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬متصدرا‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭) ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬النجمة‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25-21،‭ ‬23‭-‬25،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬28‭-‬26،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وقاده‭ ‬الدوليان‭ ‬منير‭ ‬مكي‭ (‬1‭) ‬وخالد‭ ‬الشوملي‭(‬2‭).‬

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