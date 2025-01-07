فوز ثان للبسيتين.. والأهلي يختم بالعلامة الكاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
حقق فريق البسيتين انتصاره الثاني في لقاء ختام الجولة السابعة والأخيرة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة على حساب فريق عالي الذي يخلو سجله من أي انتصار بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-15، 25-21،
18-25، 25-19،الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وقاده الدوليان أحمد عبد العال(1) وجعفر المعلم(2)، ليرفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط وظل الخاسر على نقطتيه الاثنتين.
وفي المباراة الثانية أنهى فريق الأهلي مبارياته في دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة متصدرا المجموعة (ب) بالعلامة الكاملة 18 نقطة بعد تفوقه على أقرب منافسيه النجمة 9 نقاط بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-21، 23-25، 25-22، 28-26، في اللقاء الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وقاده الدوليان منير مكي (1) وخالد الشوملي(2).
MENAFN07012025000055011008ID1109065921
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.