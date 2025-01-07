سينر يركز على الدفاع عن بطولة أستراليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): قال الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا، أمس الثلاثاء إنه حوّل تركيزه الى الدفاع عن لقبه في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بعد عام 2024 «المذهل».
ويستهل الإيطالي موسمه الجديد بعد عام رائع توج خلاله بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى عندما فاز بأستراليا المفتوحة، ثم أتبعه بثان في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة قبل أن يختمه بلقب بطولة الماسترز «أيه تي بي» الختامية في تورينو.
بعدها قاد منتخب بلاده إيطاليا الى الاحتفاظ بلقب مسابقة كأس ديفيس، وأنهى العام في صدارة التصنيف العالمي بلا منازع.
واختار اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عدم خوض أي دورات اعدادية للبطولة الكبرى الافتتاحية لهذا العام وسافر بدلاً من ذلك مباشرة إلى ملبورن وخاض مباراته الأولى في عام 2025.
واجه اختبارا صعبا بعد ظهر أمس الثلاثاء في أجواء حارة ضد الأسترالي أليكسي بوبيرين المصنف 25 عالميا وتغلب عليه 6-4 و7-6 (7-2)، بعدما حول تخلفه 2-5 في المجموعة الثانية على ملعب رود لايفر، الملعب الرئيسي للبطولة الاسترالية.
وقال سينر الذي أمضى عيد الميلاد في منزله وسط الثلوج ووصل إلى ملبورن في يوم بلغت درجة الحرارة فيه 40 درجة مئوية: «كان عام 2024 موسمًا مذهلاً بالنسبة لي، لكنه انتهى الآن».
وأضاف «لقد حدثت لي أشياء كثيرة على هذا الملعب وخارجه. أنا سعيد جدا بالعودة، حتى وإن كانت بمثابة مباراة استعراضية. بالنسبة لنا، من المهم جدا دائمًا أن نحاول الشعور بأجواء الملعب والوتيرة». وتابع «في ذهني، أعلم مقدار العمل الذي بذلناه، وهو ما آمل أن يمنحني الثقة وسنرى كيف تسير الأمور». وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة الأحد المقبل.
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