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سينر يركز على الدفاع عن بطولة أستراليا

1/7/2025 7:14:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬حوّل‭ ‬تركيزه‭ ‬الى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬‮«‬المذهل‮»‬‭.‬

ويستهل‭ ‬الإيطالي‭ ‬موسمه‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬رائع‭ ‬توج‭ ‬خلاله‭ ‬بلقبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬بأستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬ثم‭ ‬أتبعه‭ ‬بثان‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختمه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬تورينو‭.‬

بعدها‭ ‬قاد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬إيطاليا‭ ‬الى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس،‭ ‬وأنهى‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬بلا‭ ‬منازع‭.‬

واختار‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬عدم‭ ‬خوض‭ ‬أي‭ ‬دورات‭ ‬اعدادية‭ ‬للبطولة‭ ‬الكبرى‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬وسافر‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬ملبورن‭ ‬وخاض‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

واجه‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬حارة‭ ‬ضد‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكسي‭ ‬بوبيرين‭ ‬المصنف‭ ‬25‭ ‬عالميا‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-2‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬حول‭ ‬تخلفه‭ ‬2‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬رود‭ ‬لايفر،‭ ‬الملعب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة‭ ‬الاسترالية‭.‬

وقال‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬وسط‭ ‬الثلوج‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬ملبورن‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬بلغت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬فيه‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭: ‬‮«‬كان‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬موسمًا‭ ‬مذهلاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬لكنه‭ ‬انتهى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حدثت‭ ‬لي‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬وخارجه‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالعودة،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬مباراة‭ ‬استعراضية‭. ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬دائمًا‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬الشعور‭ ‬بأجواء‭ ‬الملعب‭ ‬والوتيرة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬ذهني،‭ ‬أعلم‭ ‬مقدار‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬بذلناه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يمنحني‭ ‬الثقة‭ ‬وسنرى‭ ‬كيف‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‮»‬‭. ‬وتنطلق‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬



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