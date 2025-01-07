فتح باب الترشح لانتخابات فروع نقابة المهندسين نهاية الشهر الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب الترشح لانتخابات مجالس فروع النقابة في المحافظات للدورة الـ30 للفترة من (2025-2028)، وذلك اعتبارًا من 31 كانون الثاني الحالي، وحتى 6 شباط 2025، حيث سيتم استقبال طلبات الترشح في مقرات فروع النقابة في المحافظات، من 8:30 صباحا وحتى 4:30 مساء.
وقالت النقابة في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه يشترط على من يترشح لعضوية مجالس الفروع أو للأعضاء المكملين في الهيئة المركزية، أن يكون قد مر على ممارسته للمهنة ما لا يقل عن 7 سنوات، وأن يكون أمضى سنتين على الأقل منذ تسجيله في الهيئة العامة للفرع.
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