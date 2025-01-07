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فتح باب الترشح لانتخابات فروع نقابة المهندسين نهاية الشهر الحالي

1/7/2025 10:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب الترشح لانتخابات مجالس فروع النقابة في المحافظات للدورة الـ30 للفترة من (2025-2028)، وذلك اعتبارًا من 31 كانون الثاني الحالي، وحتى 6 شباط 2025، حيث سيتم استقبال طلبات الترشح في مقرات فروع النقابة في المحافظات، من 8:30 صباحا وحتى 4:30 مساء.


وقالت النقابة في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه يشترط على من يترشح لعضوية مجالس الفروع أو للأعضاء المكملين في الهيئة المركزية، أن يكون قد مر على ممارسته للمهنة ما لا يقل عن 7 سنوات، وأن يكون أمضى سنتين على الأقل منذ تسجيله في الهيئة العامة للفرع.

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