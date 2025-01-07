التربية تشارك في مؤتمر لوزراء التعليم العرب في الدوحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد وزير التربية
والتعليم رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور عزمي محافطة، أن التعليم
سبيل تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي المنشود، مبينا أن الالتزام بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لم يعد مجرد التزام تجاه أجيال الحاضر، بل هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقا لوطننا العربي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر الألكسو الـ14 لوزراء التربية والتعليم العرب المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بعنوان "التعليم الشامل وتمكين المعلمين رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي".
وبين محافظة أن أعمال المؤتمر، تعكس التزام الوزارة بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتمحور حول ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، مشيرا إلى أن محاور المؤتمر ترتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق هذا الهدف عبر تناول القضايا الرئيسية التي تشكل أساسا لإعادة تصور مستقبل التعليم في أوطاننا.
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