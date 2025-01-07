التربية تشارك في مؤتمر لوزراء التعليم العرب في الدوحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد والتعليم رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور عزمي محافطة، أن سبيل تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي المنشود، مبينا أن الالتزام بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لم يعد مجرد التزام تجاه أجيال الحاضر، بل هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقا لوطننا العربي.



جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر الألكسو الـ14 لوزراء التربية والتعليم العرب المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بعنوان "التعليم الشامل وتمكين المعلمين رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي".



وبين محافظة أن أعمال المؤتمر، تعكس التزام الوزارة بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتمحور حول ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، مشيرا إلى أن محاور المؤتمر ترتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق هذا الهدف عبر تناول القضايا الرئيسية التي تشكل أساسا لإعادة تصور مستقبل التعليم في أوطاننا.