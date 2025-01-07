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مجلس محافظة عجلون يخصص 537 ألف دينار لإنارة الطرق والمداخل

1/7/2025 10:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، اليوم الثلاثاء، إنه تم تخصيص 537 ألف دينار ضمن موازنة 2025 لإنارة عدد من الطرق والمداخل التي تعاني من تدني مستوى الرؤية خاصة خلال فصل الشتاء.


وأوضح أنه تم رصد 100 ألف دينار لإنارة الطريق الممتد من نادي المتقاعدين العسكريين إلى مثلث الصوان في منطقة الشفا بطول 1.5 كيلومتر، إذ بوشر العمل بالمشروع، كما خُصص مبلغ مماثل لإنارة مدخل راجب - الأغوار، أحد الطرق الحيوية ضمن بلدية كفرنجة الجديدة.

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