مجلس محافظة عجلون يخصص 537 ألف دينار لإنارة الطرق والمداخل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، اليوم الثلاثاء، إنه تم تخصيص 537 ألف دينار ضمن موازنة 2025 لإنارة عدد من الطرق والمداخل التي تعاني من تدني مستوى الرؤية خاصة خلال فصل الشتاء.
وأوضح أنه تم رصد 100 ألف دينار لإنارة الطريق الممتد من نادي المتقاعدين العسكريين إلى مثلث الصوان في منطقة الشفا بطول 1.5 كيلومتر، إذ بوشر العمل بالمشروع، كما خُصص مبلغ مماثل لإنارة مدخل راجب - الأغوار، أحد الطرق الحيوية ضمن بلدية كفرنجة الجديدة.
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