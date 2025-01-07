افتتاح اليوم الثقافي للغة اليابانية في الجامعة الهاشمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري، فعاليات اليوم الثقافي للغة اليابانية، الذي نظمه مركز اللغات في الجامعة بالتعاون مع السفارة اليابانية وجمعية الصداقة اليابانية، بهدف التعريف بالثقافة والحضارة واللغة اليابانية، بحضور السفير الياباني في الأردن أساري هيديكي.



واشتملت الفعاليات على عرض عن تاريخ برنامج اللغة اليابانية في الجامعة، وتقديم عرض لمواقع يابانية تراثية وفن (الأوكيو) الياباني، وقراءات شعرية يابانية (هايكو)، وتجارب لعدد من الطلبة في امتحان الكفاءة في اللغة اليابانية، إضافة إلى تعريف بمنحة (المكست) وهي منحة أكاديمية تعنى بالطلبة الذين يرغبون في إتمام دراساتهم في الجامعات اليابانية.