رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع السوري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالقيادة العامة، وزير
الدفاع السوري مرهف أبو قصرة.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع وزير الدفاع، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين، مؤكداً ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة الحدودية.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال اللقاء استعداد القوات المسلحة الأردنية تسخير مختلف الإمكانات والقدرات التي تمتلكها وتوظيفها بشكل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزز الأمن الوطني للبلدين الشقيقين.
من جانبه، عبر وزير الدفاع السوري عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتزام بلاده بالتعاون الوثيق مع الأردن، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.
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