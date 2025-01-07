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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع السوري

1/7/2025 10:12:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالقيادة العامة، وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع وزير الدفاع، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين، مؤكداً ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة الحدودية.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال اللقاء استعداد القوات المسلحة الأردنية تسخير مختلف الإمكانات والقدرات التي تمتلكها وتوظيفها بشكل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزز الأمن الوطني للبلدين الشقيقين.


من جانبه، عبر وزير الدفاع السوري عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتزام بلاده بالتعاون الوثيق مع الأردن، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.

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