ورشة عمل في القوة البحرية والزوارق الملكية حول تطوير ضباط الصف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عُقدت في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تطوير ضباط الصف، وتم خلالها التدريب على العديد من المحاور التي تسهم بتأهيلهم وتطويرهم بمواضيع القيادة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني وتمكين المرأة العسكرية في المجالات كافة بحضور قائد القوة.
وتهدف الورشة إلى تنمية الوعي الفكري، وكيفية إدارة وتدريب وتأهيل المشاركين، ومناقشة مختلف المواضيع والقضايا التي تختص بتطوير قدرات ضباط الصف وتسليط الضوء على مواضيع القيادة والاحترافية وأساليب التحليل والتقييم.
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