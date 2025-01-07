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ورشة عمل في القوة البحرية والزوارق الملكية حول تطوير ضباط الصف

1/7/2025 10:12:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عُقدت في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تطوير ضباط الصف، وتم خلالها التدريب على العديد من المحاور التي تسهم بتأهيلهم وتطويرهم بمواضيع القيادة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني وتمكين المرأة العسكرية في المجالات كافة بحضور قائد القوة.


وتهدف الورشة إلى تنمية الوعي الفكري، وكيفية إدارة وتدريب وتأهيل المشاركين، ومناقشة مختلف المواضيع والقضايا التي تختص بتطوير قدرات ضباط الصف وتسليط الضوء على مواضيع القيادة والاحترافية وأساليب التحليل والتقييم.

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