الحكم على أيمن صندوقه بالسجن 5 سنوات

MENAFN - Amman Net) حكم قاضي محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء على الناشط السياسي أيمن ناصر صندوقة بالسجن خمس سنوات ، حكما قابلا للتمييز .

واعتقلت السلطات الأردنية أيمن صندوقة، ، على خلفية منشور على فيسبوك في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مُنتقدًا فيه #علاقات الأردن الدبلوماسية مع إسرائيل.

وفي 12 فبراير/شباط 2024، وجّه المدعي العام في محكمة أمن الدولة، إلى صندوقة تهمة“التحريض على مُناهَضة نظام الحكم السياسي”، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات.