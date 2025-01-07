الحكم على أيمن صندوقه بالسجن 5 سنوات

(MENAFN
- Amman Net) حكم قاضي محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء على الناشط السياسي أيمن ناصر صندوقة بالسجن خمس سنوات ، حكما قابلا للتمييز .
واعتقلت السلطات الأردنية أيمن صندوقة، ، على خلفية منشور على فيسبوك في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مُنتقدًا فيه #علاقات الأردن الدبلوماسية مع إسرائيل.
وفي 12 فبراير/شباط 2024، وجّه المدعي العام في محكمة أمن الدولة، إلى صندوقة تهمة“التحريض على مُناهَضة نظام الحكم السياسي”، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات.
MENAFN07012025000209011053ID1109063658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.