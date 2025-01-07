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الحكم على أيمن صندوقه بالسجن 5 سنوات

1/7/2025 9:07:52 AM
(MENAFN- Amman Net) حكم قاضي محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء على الناشط السياسي أيمن ناصر صندوقة بالسجن خمس سنوات ، حكما قابلا للتمييز .

واعتقلت السلطات الأردنية أيمن صندوقة، ، على خلفية منشور على فيسبوك في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مُنتقدًا فيه #علاقات الأردن الدبلوماسية مع إسرائيل.

وفي 12 فبراير/شباط 2024، وجّه المدعي العام في محكمة أمن الدولة، إلى صندوقة تهمة“التحريض على مُناهَضة نظام الحكم السياسي”، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات.

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