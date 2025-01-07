سياحة الأعيان تناقش تحديات القطاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ناقشت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين ميشيل نزال، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، تحديات القطاع السياحي في المملكة، وأبرز مخرجات تحليل واقع القطاع، الذي توصلت إليه اللجنة جراء تواصلها مع المعنيين في القطاعات السياحية
المختلفة.
وأكد نزال خلال الاجتماع، أهمية تذليل جميع تحديات القطاع السياحي وإيجاد الحلول الجذرية لها، من أجل تهيئة بيئة سياحية منافسة عالميا، لما يتميز به الأردن من مواقع فريدة ميزته على الخريطة السياحية في العالم.
وشدد بحضور أعضاء اللجنة، على أهمية رفع الجهود الهادفة إلى التسويق والترويج السياحي لجميع مناطق المملكة، وعلى رأسها "الحج المسيحي" خصوصا في ظل احتضان المملكة لموقع المغطس.
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