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سياحة الأعيان تناقش تحديات القطاع

1/7/2025 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين ميشيل نزال، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، تحديات القطاع السياحي في المملكة، وأبرز مخرجات تحليل واقع القطاع، الذي توصلت إليه اللجنة جراء تواصلها مع المعنيين في القطاعات السياحية المختلفة.


وأكد نزال خلال الاجتماع، أهمية تذليل جميع تحديات القطاع السياحي وإيجاد الحلول الجذرية لها، من أجل تهيئة بيئة سياحية منافسة عالميا، لما يتميز به الأردن من مواقع فريدة ميزته على الخريطة السياحية في العالم.


وشدد بحضور أعضاء اللجنة، على أهمية رفع الجهود الهادفة إلى التسويق والترويج السياحي لجميع مناطق المملكة، وعلى رأسها "الحج المسيحي" خصوصا في ظل احتضان المملكة لموقع المغطس.

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