الاحتلال يعتقل عددا من العمال من القدس المحتلة
التاريخ
1/7/2025 8:12:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من العمال من القدس المحتلة.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من العمال من بلدتي بيت حنينا شمال القدس والعيسوية شمال شرق المحافظة، واعتدت على الفلسطينيين .
بترا
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