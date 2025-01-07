بورصة عمان تغلق على ارتفاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.12 بالمئة الى مستوى 2563 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2811 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.
MENAFN07012025000208011052ID1109062824
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.