بورصة عمان تغلق على ارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.12 بالمئة الى مستوى 2563 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2811 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.