نصيحه هامة ..5 دقائق من التمارين يوميا يمكن أن تضاعف العمر الصحي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في دراسة حديثة نُشرت في مجلة الطب العالمية، اكتشف الباحثون أن قضاء خمس دقائق فقط يوميًا في ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة، ويزيد من العمر الصحي بشكل ملحوظ. وبحسب الباحثين، فإن حتى التمارين البسيطة والقصيرة التي لا تتطلب وقتًا طويلًا يمكن أن تؤثر إيجابًا على الجسم والعقل.



أبرز نتائج الدراسة:

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: التمارين القصيرة والمنتظمة تساعد في تقوية القلب، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة النشاط والطاقة: حتى التمارين البسيطة تُسهم في رفع مستويات الطاقة اليومية وتقليل الشعور بالتعب والإرهاق.

تعزيز الجهاز المناعي: النشاط البدني يُحسن من أداء جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على محاربة الأمراض والفيروسات.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: ممارسة التمارين بانتظام تُساعد في خفض مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع 2، ارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان.



كيف يمكن أن تكون خمس دقائق كافية؟

تشير الدراسة إلى أن هذه الخمس دقائق من النشاط لا تحتاج بالضرورة إلى معدات رياضية معقدة أو حضور في صالة رياضية. يمكن أن تكون بسيطة مثل:

المشي السريع: 5 دقائق من المشي في الخارج أو على جهاز المشي.

تمارين الضغط أو القرفصاء: تمارين وزن الجسم التي تحفز العضلات وتزيد من قوتها.

القفز أو الجري في المكان: يعد هذا النشاط من أبسط الطرق لزيادة معدل ضربات القلب وتحسين القدرة على التحمل.



الفوائد طويلة المدى:

مع استمرار ممارسة هذه العادة البسيطة يوميًا، يمكن أن تلاحظ زيادة في مستويات الطاقة، وتحسين في الصحة العامة، وتقليل مستويات التوتر والقلق. الفوائد ليست فقط جسدية، بل أيضًا عقلية وعاطفية، حيث يساعد النشاط البدني على إفراز الهرمونات المسؤولة عن تحسين المزاج.



نصيحة الخبراء:

يؤكد الخبراء أن الاستمرار في ممارسة التمارين اليومية حتى لفترات قصيرة يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة. يُنصح بتخصيص خمس دقائق يوميًا، واختيار التمارين التي تناسب نمط حياتك، لتكون هذه العادة سهلة التطبيق وفعّالة.



هل أنتم مستعدون لتخصيص 5 دقائق من يومكم لصحتكم؟ ابدأوا الآن مع هذه التمارين البسيطة ودعوا لياقتكم البدنية تتحسن تدريجيًا.