وفاة فنانة مصرية.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة منى أبو الفتوح، وتقدّم النقيب أشرف زكي بالعزاء لأسرتها.



وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية: ((إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ))، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة منى أبو الفتوح، وتتقدّم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وشاركت الفنانة منى أبو الفتوح في أبرز أعمالها: ((يوميات ونيس ـ فارس بلا جواد ـ البخيل وأنا ـ المعتوه)).

المصري اليوم