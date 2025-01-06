Tuesday, 07 January 2025 01:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك البحرين الوطني يدعم أكاديمية الشباب التابعة للاتحاد البحريني للبادل

1/6/2025 8:06:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬دعمه‭ ‬لمبادرة‭ ‬أكاديمية‭ ‬الشباب‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهوده‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬الكفاءات‭ ‬اليافعة‭ ‬ذات‭ ‬المواهب‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬أكاديمية‭ ‬الشباب‭ ‬تستهدف‭ ‬إعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬البادل،‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للمنافسة‭ ‬وتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬النوعي‭ ‬والتمكين‭ ‬المستمر‭. ‬ويعتزم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬دعم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ومساندتها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬دور‭ ‬الاتحاد‭ ‬وتعزيز‭ ‬نمو‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬علق‭ ‬هشام‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة،‭ ‬وإنما‭ ‬تتوافق‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مع‭ ‬توجهاتنا‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بكفاءات‭ ‬الشباب‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بفرص‭ ‬التطوير‭ ‬والتمكين،‭ ‬ومساندتهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وتطلعاتهم‭. ‬وتؤكد‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬مدى‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬وجهودنا‭ ‬المتفانية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الأبطال‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتميزين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬فهد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬امتنانه‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬البنك‭ ‬سيلعب‭ ‬دوراً‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬طموحاتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مستويات‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬وبناء‭ ‬إمكاناتهم‭.‬

وعبر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬والجهات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬وعازمة‭ ‬لإحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بمكانتها‭ ‬الحيوية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭. ‬

MENAFN06012025000055011008ID1109061231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث