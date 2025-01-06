بنك البحرين الوطني يدعم أكاديمية الشباب التابعة للاتحاد البحريني للبادل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬دعمه‭ ‬لمبادرة‭ ‬أكاديمية‭ ‬الشباب‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهوده‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬الكفاءات‭ ‬اليافعة‭ ‬ذات‭ ‬المواهب‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬أكاديمية‭ ‬الشباب‭ ‬تستهدف‭ ‬إعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬البادل،‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للمنافسة‭ ‬وتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬النوعي‭ ‬والتمكين‭ ‬المستمر‭. ‬ويعتزم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬دعم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ومساندتها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬دور‭ ‬الاتحاد‭ ‬وتعزيز‭ ‬نمو‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬علق‭ ‬هشام‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة،‭ ‬وإنما‭ ‬تتوافق‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مع‭ ‬توجهاتنا‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بكفاءات‭ ‬الشباب‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بفرص‭ ‬التطوير‭ ‬والتمكين،‭ ‬ومساندتهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وتطلعاتهم‭. ‬وتؤكد‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬مدى‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬وجهودنا‭ ‬المتفانية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الأبطال‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتميزين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬فهد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬امتنانه‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬البنك‭ ‬سيلعب‭ ‬دوراً‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬طموحاتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مستويات‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬وبناء‭ ‬إمكاناتهم‭.‬

وعبر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬والجهات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬وعازمة‭ ‬لإحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بمكانتها‭ ‬الحيوية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭. ‬