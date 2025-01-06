بنك البحرين الوطني يدعم أكاديمية الشباب التابعة للاتحاد البحريني للبادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني دعمه لمبادرة أكاديمية الشباب التابعة للاتحاد البحريني للبادل، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى رعاية الكفاءات اليافعة ذات المواهب الواعدة في مختلف الألعاب الرياضية، بما في ذلك رياضة البادل.
يذكر أن أكاديمية الشباب تستهدف إعداد اللاعبين الناشئين في البادل، وتهيئتهم للمنافسة وتمثيل البحرين على المستوى الدولي، وذلك من خلال التدريب النوعي والتمكين المستمر. ويعتزم بنك البحرين الوطني دعم الأكاديمية ومساندتها في تنفيذ البرامج والأنشطة الرئيسية، بما يسهم في رفد دور الاتحاد وتعزيز نمو هذه الرياضة.
وفي هذا الصدد علق هشام أبو الفتح الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسية في بنك البحرين الوطني قائلاً: «نفخر بالمساهمة في هذه المبادرة المهمة، وإنما تتوافق هذه الخطوة مع توجهاتنا المتمثلة في الاستثمار بكفاءات الشباب وتزويدهم بفرص التطوير والتمكين، ومساندتهم لتحقيق التفوق في مختلف طموحاتهم وتطلعاتهم. وتؤكد شراكتنا مع الاتحاد البحريني للبادل مدى التزامنا الراسخ بتنمية المواهب المحلية، وجهودنا المتفانية الهادفة إلى المساهمة في إعداد جيل جديد من الأبطال البحرينيين المتميزين في هذه الرياضة».
من جانبه أعرب فهد فوزي كانو رئيس الاتحاد البحريني للبادل عن جزيل امتنانه لبنك البحرين الوطني، مشيراً إلى أن دعم البنك سيلعب دوراً محوريًا في تمكين الأكاديمية من بلوغ طموحاتها المتعلقة بتنمية وتطوير مستويات مهارات اللاعبين الشباب وبناء إمكاناتهم.
وعبر التعاون مع مختلف الهيئات والجهات الرائدة في مملكة البحرين يواصل بنك البحرين الوطني بجهود حثيثة وعازمة لإحداث تأثير إيجابي في المنظومة الرياضية المحلية، والإسهام في النهوض بمكانتها الحيوية على الساحة الدولية.
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