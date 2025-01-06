رئيس الوزراء العراقي في مهمة إقناع طهران بتفهم الوضع الحساس لبغداد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬العرب‭ ‬اللندنية‭): ‬تلوح‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬لإيران‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬تبادلتها‭ ‬قيادات‭ ‬البلدين‭ ‬وكبار‭ ‬مسؤوليهما‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬لكونها‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬شهد‭ ‬تقلّبات‭ ‬سريعة‭ ‬ومفاجئة‭ ‬أثّرت‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬إيران‭ ‬ونفوذها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويُتوقّع‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأثيرات‭ ‬على‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وطهران‭ ‬وما‭ ‬تميّزت‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‭ ‬من‭ ‬ترابط‭ ‬وثيق‭ ‬سببه‭ ‬هيمنة‭ ‬قوى‭ ‬شيعية‭ ‬حليفة‭ ‬للإيرانيين‭ ‬على‭ ‬مقاليد‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬وقرارها‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والأمني‭.‬

ووضع‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬للسوداني‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬حدّد‭ ‬موعدها‭ ‬بيوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬تحت‭ ‬العنوان‭ ‬البروتوكولي‭ ‬المعهود‭ ‬وهو‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬لكنّ‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬قالت‭ ‬إنّ‭ ‬تداعيات‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وهزيمة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ومطالبات‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬بضبط‭ ‬سلاح‭ ‬المليشيات‭ ‬والحدّ‭ ‬من‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬الأمني‭ ‬وتدخلها‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أجندة‭ ‬الزيارة‭.‬

وتوقّعت‭ ‬ذات‭ ‬المصادر‭ ‬ألا‭ ‬تخلو‭ ‬مهمّة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬وتعقيد‭ ‬لكونه‭ ‬سيحاول‭ ‬خلالها‭ ‬إقناع‭ ‬القيادة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بتفهّم‭ ‬ظروف‭ ‬حكومته‭ ‬وما‭ ‬تتعرّض‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬بسبب‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلّحة‭ ‬والعلاقة‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬وخصوصا‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بعدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالعقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬وغضّ‭ ‬الطرف‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬تهريب‭ ‬عملة‭ ‬الدولار‭ ‬والنفط،‭ ‬وبالتالي‭ ‬مساعدة‭ ‬الإيرانيين‭ ‬على‭ ‬الالتفاف‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العقوبات‭.‬

ويتوقّع‭ ‬أغلب‭ ‬الملاحظين‭ ‬أن‭ ‬تشتّد‭ ‬ضغوط‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬بغداد‭ ‬خلال‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬ولذلك‭ ‬ستكون‭ ‬محاولة‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬بشأن‭ ‬طريقة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الضغوط‭ ‬ضمن‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬سيبحثها‭ ‬السوداني‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬الإيرانية‭.‬