Tuesday, 07 January 2025 01:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء العراقي في مهمة إقناع طهران بتفهم الوضع الحساس لبغداد

1/6/2025 8:06:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬العرب‭ ‬اللندنية‭): ‬تلوح‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬لإيران‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬تبادلتها‭ ‬قيادات‭ ‬البلدين‭ ‬وكبار‭ ‬مسؤوليهما‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬لكونها‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬شهد‭ ‬تقلّبات‭ ‬سريعة‭ ‬ومفاجئة‭ ‬أثّرت‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬إيران‭ ‬ونفوذها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويُتوقّع‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأثيرات‭ ‬على‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وطهران‭ ‬وما‭ ‬تميّزت‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‭ ‬من‭ ‬ترابط‭ ‬وثيق‭ ‬سببه‭ ‬هيمنة‭ ‬قوى‭ ‬شيعية‭ ‬حليفة‭ ‬للإيرانيين‭ ‬على‭ ‬مقاليد‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬وقرارها‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والأمني‭.‬

ووضع‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬للسوداني‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬حدّد‭ ‬موعدها‭ ‬بيوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬تحت‭ ‬العنوان‭ ‬البروتوكولي‭ ‬المعهود‭ ‬وهو‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬لكنّ‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬قالت‭ ‬إنّ‭ ‬تداعيات‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وهزيمة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ومطالبات‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬بضبط‭ ‬سلاح‭ ‬المليشيات‭ ‬والحدّ‭ ‬من‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬الأمني‭ ‬وتدخلها‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أجندة‭ ‬الزيارة‭.‬

وتوقّعت‭ ‬ذات‭ ‬المصادر‭ ‬ألا‭ ‬تخلو‭ ‬مهمّة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬وتعقيد‭ ‬لكونه‭ ‬سيحاول‭ ‬خلالها‭ ‬إقناع‭ ‬القيادة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بتفهّم‭ ‬ظروف‭ ‬حكومته‭ ‬وما‭ ‬تتعرّض‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬بسبب‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلّحة‭ ‬والعلاقة‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬وخصوصا‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بعدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالعقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬وغضّ‭ ‬الطرف‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬تهريب‭ ‬عملة‭ ‬الدولار‭ ‬والنفط،‭ ‬وبالتالي‭ ‬مساعدة‭ ‬الإيرانيين‭ ‬على‭ ‬الالتفاف‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العقوبات‭.‬

ويتوقّع‭ ‬أغلب‭ ‬الملاحظين‭ ‬أن‭ ‬تشتّد‭ ‬ضغوط‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬بغداد‭ ‬خلال‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬ولذلك‭ ‬ستكون‭ ‬محاولة‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬بشأن‭ ‬طريقة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الضغوط‭ ‬ضمن‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬سيبحثها‭ ‬السوداني‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬الإيرانية‭.‬

MENAFN06012025000055011008ID1109061226

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث