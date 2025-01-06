السلطات السورية الجديدة تحذر المواطنين من شراء وبيع العقارات من أي ((شخص متورط بدماء السوريين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حذرت‭ ‬وزارة‭ ‬الإدارة‭ ‬المحلية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬وبيع‭ ‬العقارات‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬‮«‬شخص‭ ‬متورط‭ ‬بدماء‭ ‬السوريين‮»‬‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الوزارة‭: ‬‮«‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬الانتباه‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬عقارات‭ ‬أو‭ ‬كتابة‭ ‬عقود‭ ‬بيع‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬متورط‭ ‬بدماء‭ ‬السوريين‭ ‬الأحرار،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬المخلوع‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬التحذير‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬أملاككم‭ ‬من‭ ‬فسخ‭ ‬أي‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل،‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬من‭ ‬سرقة‭ ‬أملاك‭ ‬الناس‭ ‬وتزوير‭ ‬عقود‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬تحدث‭ ‬وزير‭ ‬الإدارة‭ ‬المحلية‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬السورية‭ ‬محمد‭ ‬مسلم‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬الدمار‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬إحصاء‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬مسلم‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬المسح‭ ‬الجوي‭ ‬الأولي‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المدمرة،‭ ‬سجلنا‭ ‬حجم‭ ‬دمار‭ ‬هائلا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات‭ ‬السورية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬أو‭ ‬القرى‭ ‬والأرياف‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الإحصاء‭ ‬لجميع‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار،‭ ‬ويجدر‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الساقط‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بأي‭ ‬عملية‭ ‬إحصاء‭ ‬دقيقة‭ ‬للمحافظات‭ ‬سابقا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬مسلم‮»‬‭: ‬‮«‬سنعتمد‭ ‬فرقا‭ ‬محترفة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإحصاء‭ ‬وسنضمها‭ ‬إلى‭ ‬ورشات‭ ‬عمل‭ ‬تطبيقية‭ ‬لتباشر‭ ‬الإحصاء‭ ‬الدقيق‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬كافة‭ ‬لمختلف‭ ‬المرافق‭ ‬المتضررة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‮»‬‭.‬