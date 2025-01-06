إذاعة الجيش الإسرائيلي: استشهاد 770 فلسطينيا بالضفة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: استشهاد 770 فلسطينيا بالضفة
التاريخ
1/6/2025 3:14:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "قواتنا قضت على نحو 770 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة".
وأضافت "تم تنفيذ نحو 110 ضربات جوية استشهد خلالها 220 فلسطينيا في الضفة منذ بدء الحرب على غزة".
MENAFN06012025000208011052ID1109060707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.