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إذاعة الجيش الإسرائيلي: استشهاد 770 فلسطينيا بالضفة

1/6/2025 3:14:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "قواتنا قضت على نحو 770 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة".


وأضافت "تم تنفيذ نحو 110 ضربات جوية استشهد خلالها 220 فلسطينيا في الضفة منذ بدء الحرب على غزة".

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