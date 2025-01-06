Monday, 06 January 2025 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حادث سير بين 3 مركبات داخل نفق الواحة واشتعال مركبة

1/6/2025 3:14:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير بين 3 مركبات مما ادى الى اشتعال احداها داخل نفق دوار الواحة للسير المتجه الى دوار الكيلو .
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تسبب الحادث بأزمة سير ، حيث تم اخمادر الحريق من قبل رقباء السير المتواجدين بالموقع ،وبوشر برفع المركبات من المكان .








MENAFN06012025000208011052ID1109060702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث