حادث سير بين 3 مركبات داخل نفق الواحة واشتعال مركبة
التاريخ
1/6/2025 3:14:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير بين 3 مركبات مما ادى الى اشتعال احداها داخل نفق دوار الواحة للسير المتجه الى دوار الكيلو .
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تسبب الحادث بأزمة سير ، حيث تم اخمادر الحريق من قبل رقباء السير المتواجدين بالموقع ،وبوشر برفع المركبات من المكان .
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