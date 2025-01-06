رئيسة بلدية بيت لقيا : بيت لقيا تحتاج إلى دعم أكبر من الجهات الحكومية

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN/ تمكنت بلدية بيت لقيا من تأهيل نحو 70% من شبكة المياه، مما أحدث فرقًا ملموسًا في توفير المياه، خاصة للمناطق المرتفعة. ومع ذلك، ما تزال البلدة تعاني من تحديات كبيرة، أبرزها أزمة الصرف الصحي ونقص المياه المخصصة للزراعة، والتي تؤثر على حوالي 3000 يعتمدون على هذا القطاع كمصدر رزق رئيسي.

وأكدت رئيسة بلدية بيت لقيا أريج عاصي أنه وفي ظل مديونية تصل إلى 8 ملايين "شيكل"، تعمل البلدية بجد لتطوير حلول مستدامة، لكنها تواجه عقبات عديدة، من بينها التصنيفات الجغرافية التي تحد من التنمية، إضافة إلى نقص التمويل. ورغم كل التحديات، فإن رؤية البلدية ترتكز على تعزيز الزراعة، تحسين البنية التحتية، ودعم المرأة في مواقع القيادة.

وأكدت رئيسة خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن تحسين البنية التحتية كان ولا يزال من أبرز أولويات عمل البلدية. مشيرة إلى أن ما يقارب 70% من شبكة المياه في البلدة تم تأهيلها، ما أسهم في تحسين توزيع المياه، خاصة في المناطق المرتفعة التي كانت تعاني سابقًا من شح الإمدادات.

كما أوضحت أن البلدية عملت على فتح طرق جديدة وتعبيد العديد من الطرق المتهالكة لتحسين الحركة داخل البلدة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لتسهيل حياة المواطنين.

أزمة الصرف الصحي: مشكلة بيئية تحتاج إلى حلول جذرية

تحدثت رئيسة البلدية عن أزمة الصرف الصحي المستمرة، حيث تعتمد البلدة بشكل كامل على الحفر الامتصاصية التي تؤثر سلبًا على البيئة والتربة.

وأكدت أن البلدية تعمل جاهدة على التنسيق مع الجهات الحكومية والممولين لإنشاء محطة تكرير تستوعب احتياجات البلدة.

وأضافت: "رغم التحديات، نأمل أن نتمكن من تنفيذ المشروع قريبًا، لكننا نواجه عقبات تتمثل في الحاجة إلى موافقات من جانب الاحتلال إلى جانب نقص التمويل اللازم."

المياه والزراعة: حاجة مُلحة لزيادة الحصة

بيت لقيا تُعرف بأنها منطقة زراعية، وتشتهر بإنتاج الخضروات التي تصل إلى سوق رام الله. لكن البلدة تعاني من نقص حاد في المياه المخصصة للري، حيث تتراوح الحصة الحالية بين 60-70 كوبًا في الساعة، بينما تحتاج البلدة إلى 100 كوب على الأقل لتلبية احتياجات السكان والمزارعين.

وأشارت عاصي إلى أن البلدية تعمل على توسعة الخط الناقل للمياه من 8 إنش إلى 12 إنش، لتحسين تدفق المياه إلى البلدة والقرى المجاورة. كما يتم العمل على مشاريع لتطوير الزراعة المستدامة مثل إنشاء البرك الزراعية واستخدام البيوت البلاستيكية التي تستهلك كميات أقل من المياه.

الزراعة: مصدر رزق أساسي رغم المخاطر

تعد الزراعة مصدر رزق أساسي لنحو 2000 إلى 3000 مواطن في بيت لقيا. ورغم التحديات المرتبطة بالموقع القريب من الجدار، يواصل السكان زراعة أراضيهم كوسيلة لتأمين دخل مستدام.

وأكدت رئيسة البلدية أهمية دعم المزارعين قائلة: "نعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة على مشاريع شق وتأهيل الطرق الزراعية، وتوزيع البذور وتقديم الإرشادات الفنية. لكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي".



الواقع المالي: ديون متراكمة وخطط للتطوير

وصفت العاصي الوضع المالي بالصعب، مشيرة إلى أن ديون المياه على المواطنين بلغت نحو 6 ملايين "شيكل"، في حين أن ديون البلدية للحكومة تصل إلى 8 ملايين "شيكل".

وتضيف: رغم ذلك، تسعى البلدية إلى جدولة الديون مع الجهات الحكومية، وتعمل على تطوير مشاريعها من خلال التمويل المحلي والمساهمات المجتمعية. وأضافت: "نعمل على تخصيص جزء من مواردنا لسداد الديون، وفي نفس الوقت نحاول تنفيذ مشاريع تنموية تخدم السكان"



التحديات السياسية: الاحتلال يعيق التنمية

تطرقت رئيسة البلدية إلى التحديات التي تواجهها البلدة بسبب التصنيفات الجغرافية التي تضع معظم أراضيها في منطقة "C" الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وأشارت إلى أن هذه التصنيفات تعرقل استخراج تصاريح حفر الآبار أو تنفيذ مشاريع تنموية حيوية.

وقالت: "بيت لقيا تقع فوق خزان مائي كبير، لكن الاحتلال يمنعنا من استخراج تصاريح لحفر الآبار، مما يزيد من معاناتنا في توفير المياه للمواطنين والمزارعين".



رؤية مستقبلية: دعم المرأة وتعزيز التنمية

كونها امرأة تقود البلدية، تحدثت رئيسة بيت لقيا عن التحديات التي واجهتها في بداية توليها المنصب، لكنها أكدت أن العمل الجاد والمشاريع الملموسة ساعدتها في كسب ثقة المجتمع.

وأشارت إلى أهمية تمكين النساء قائلة: "المرأة قادرة على قيادة التغيير إذا تم توفير الأدوات اللازمة لها. أؤمن بنفسي وبقدرتي على الإنجاز، وهذا ما يجعلني قادرة على كسب ثقة الناس وتحقيق النجاح".



رسالتها للمستقبل

اختتمت رئيسة البلدية حديثها بالقول: "بيت لقيا تحتاج إلى دعم أكبر من الجهات الحكومية والدولية. لدينا إمكانيات كبيرة، لكننا بحاجة إلى الاستفادة منها لتحسين جودة الحياة في البلدة، ودعم الزراعة، وتطوير البنية التحتية. سنواصل العمل لتحقيق هذه الأهداف مهما كانت التحديات."