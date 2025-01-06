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الموفد الرئاسي الأمريكي يؤكد استمرار قوات الاحتلال بانسحاباتها خارج الأراضي اللبنانية

1/6/2025 3:06:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 1 (كونا) -- أكد الموفد الرئاسي الأمريكي اموس هوكشتاين اليوم الاثنين أن الانسحابات ستستمر حتى تصبح جميع قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية بشكل تام وذلك بالتزامن مع استمرار انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وصولا الى الخط الأزرق.
وقال هوكشتاين في تصريح للصحفيين إثر لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنها "ليست بعملية سهلة لتطبيقها.. إنها عملية صعبة ولكن (الآلية) تعمل بشكل جيد".
وأشار إلى (الآلية) ودورها في السماح للجيش اللبناني بتطبيق اتفاقية ايقاف إطلاق النار من خلال الإنتشار في الجنوب وأن "يكون الجيش اللبناني الكيان الوحيد الذي يؤمن الأمن للشعب ولسكان الجنوب ويسمح لسكان الجنوب بالعودة الى منازلهم".
وأكد هوكشتاين التزام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي "بدعم الجيش اللبناني وهو يطبق الإتفاق من خلال تعميم الأمن في الجنوب وفي جميع أنحاء لبنان".
واعتبر أن هذه الأوقات "مهمة وحساسة للبنان" لتطبيق اتفاق إيقاف إطلاق النار و"للوصول إلى إجماع سياسي والتركيز على لبنان والشعب اللبناني" وإعادة بناء الإقتصاد وتطبيق الإصلاحات اللازمة التي ستسمح بالإستثمار وتعيد البلاد الى الإزدهار.
والتقى الموفد الرئاسي الأمريكي برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي كرر المطالبة بايقاف الانتهاكات الامنية للاحتلال الاسرائيلي والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية والتدمير الممنهج للمنازل والمنشآت وانتهاك الاجواء اللبنانية.
كما طالب "بوضع جدول زمني واضح لاتمام انسحاب الاحتلال الاسرائيلي قبل إنتهاء مهلة ال60 يوما" التي ذكرها اتفاق ايقاف اطلاق النار مؤكدا رفضه تمديد مهلة ايقاف اطلاق النار.
من جهته قال هوكشتاين في تصريح له بعد اللقاء إن "اتفاقية ايقاف الأعمال العدائية بدأ تنفيذها في 27 نوفمبر الماضي وكان المطلوب احترام كل بنود هذه الاتفاقية ومن بينها وضع الآلية التي تقضي بأن يكون هناك فريق من الجيش الأمريكي هنا لبناء هذه الالية وجنرال فرنسي ايضا للانضمام إلى هذا الفريق".
واضاف "هذا الأمر استلزم بعض الوقت" مشيرا الى ان الوصول الى التطبيق لم يحصل بالسرعة التي تمناها الجميع و"لكنه أدى الى ما وصلنا اليه اليوم وهو انسحاب كامل لجيش الاحتلال الاسرائيلي من احد قطاعات الجنوب وهذا يعني انسحابا على مراحل بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني".
وكان هوكشتاين قد شارك اليوم في ترؤس الإجتماع الثالث لآلية مراقبة ايقاف الأعمال العدائية في (الناقورة) الحدودية جنوبي لبنان.
يذكر ان الموفد الامريكي اموس هوكشتاين أسهم من خلال دوره في التوصل الى ايقاف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي بعد توسع الحرب على لبنان في 23 سبتمبر الماضي بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)

أ ي ب / م م ج




MENAFN06012025000071011013ID1109060486

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