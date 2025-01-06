إصابة سيدة إثر حادث دهس في عمان

إصابة سيدة إثر حادث دهس في عمان
التاريخ
1/6/2025 10:16:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اصيبت سيدة مسنة اثر حادث دهس على دوار صويلح بالعاصمة عمان .
ووفق شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري تواجدت كوادر الدفاع المدني وتم اسعافها إلى مستشفى الأمير حسين بالبقعة.
MENAFN06012025000208011052ID1109059570
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.