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إصابة سيدة إثر حادث دهس في عمان

1/6/2025 10:16:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اصيبت سيدة مسنة اثر حادث دهس على دوار صويلح بالعاصمة عمان .

ووفق شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري تواجدت كوادر الدفاع المدني وتم اسعافها إلى مستشفى الأمير حسين بالبقعة.

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