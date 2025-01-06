تسليم 300 مدفأة لمديريات تربية المفرق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سلمت شركة تطوير المفرق، 300 مدفأة لمديريات التربية
والتعليم في محافظة المفرق، بواقع 100 لكل منها.
وأكدت الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، ليزا الدغمي، بحضور مساعد محافظ المفرق لشؤون التنمية والاستثمار الدكتور محمد السرحان، الذي رعى حفل التسليم، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دور الشركة التنموي والمجتمعي الذي تقوم به بالتعاون المستمر مع مؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني.
بدوره، شكر مدير تربية لواء قصبة المفرق الدكتور أيوب المشاقبة، شركة تطوير المفرق، وشركات الطاقة الشمسية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، و أكوا بور المفرق، و frv على هذه المبادرة التي سترفد المدارس بوسائل تدفئة لتأمين ظروف تعليمية مناسبة خلال الشتاء.
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