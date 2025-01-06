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تسليم 300 مدفأة لمديريات تربية المفرق

1/6/2025 10:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سلمت شركة تطوير المفرق، 300 مدفأة لمديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق، بواقع 100 لكل منها.


وأكدت الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، ليزا الدغمي، بحضور مساعد محافظ المفرق لشؤون التنمية والاستثمار الدكتور محمد السرحان، الذي رعى حفل التسليم، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دور الشركة التنموي والمجتمعي الذي تقوم به بالتعاون المستمر مع مؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني.


بدوره، شكر مدير تربية لواء قصبة المفرق الدكتور أيوب المشاقبة، شركة تطوير المفرق، وشركات الطاقة الشمسية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، و أكوا بور المفرق، و frv على هذه المبادرة التي سترفد المدارس بوسائل تدفئة لتأمين ظروف تعليمية مناسبة خلال الشتاء.

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