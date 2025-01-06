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المومني : الأردن مستمّر في تقديم كل الدعم لسورية

1/6/2025 10:16:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير - وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني ، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمّر في تقديم كل الدعم لسورية، بما في ذلك إرسال المساعدات الإنسانية وهو الموقف الذي اتخذه الأردن منذ اليوم الأول للتغييرات التي شهدتها سوريا.
وأضاف عبر موقع (اكس) : عبرَت اليوم الاثنين قافلة مساعدات جديدة إلى سورية الشقيقة، محمّلة بـ 300 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والصحية، تم تسليمها للهلال الأحمر السوري في مركز حدود جابر.
وبين ان هذه القافلة الثالثة التي يرسلها الأردن لدعم أشقائه السوريين، حيث سبق وأن تم إرسال قافلتين في الفترة الماضية بحمولة 200 طن من المساعدات في كل منها.








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