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الداوود يفتتح مكتب بريد البيادر في خطوة لتعزيز الخدمات البريدية

1/6/2025 10:16:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي كامل الداوود، اليوم الاثنين، مكتب بريد البيادر بحلته الجديدة، بحضور مدير عام الشركة، هنادي الطيب، والفريق الإداري.
ويعد مكتب بريد البيادر الجديد نموذجًا للتطوير والتحديث وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية البريدية وتوسيع شبكة خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين، بما يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة بريدية متميزة وعصرية.
تم تجهيز المكتب بأحدث التقنيات البريدية المتطورة، ما يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات. كما يتيح المكتب للمواطنين مجموعة واسعة من الخدمات البريدية والمالية، مثل إرسال واستلام الطرود، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني وتفعيل الهوية الرقمية. ويتسم المكتب بتصميم عصري يضمن راحة الزوار وسهولة الوصول إلى جميع الخدمات.








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